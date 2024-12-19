Предприниматель рассказал, как остановить коррупцию в оборонных закупках

Коррупция в сфере оборонных закупок остается одной из самых больших угроз. Упрощенные процедуры, внедренные во время войны, имеют и обратную сторону: они создают возможности для злоупотреблений и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя. Об этом в своей колонке рассказал предприниматель, владелец компании МИК Олег Митрохин.

Олег Митрохин

Механизм судебного разбирательства, даже по упрощенной процедуре, все равно неоднократно вел к срыву торгов и даже поставок. Кроме того, как сообщает предприниматель, на его публичный вопрос, когда системой Prozorro будут выполняться решения судов, замминистра экономики Надежда Бигун прямо и откровенно ответила, что никогда. Поскольку исполнение судебных решений не предусмотрено электронной системой закупок.

Поэтому, по мнению Митрохина, нужно возвращаться к полноценной процедуре торгов, в том числе восстанавливать роль Антимонопольного комитета как главного арбитра государственных закупок. Отсутствие возможности обжаловать решение в АМКУ уменьшает прозрачность закупок и открывает путь к злоупотреблениям.

Кроме того, Государственный оператор тыла и другие ответственные за закупки структуры должны четко соблюдать принцип, что крупные контракты должны получать исключительно компании с подтвержденным опытом и необходимыми мощностями. Поэтому требуется строгий контроль за квалификацией участников тендеров. Потому что именно приход на торги фирм-однодневок приводит к срыву поставок, — резюмирует предприниматель.

Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.



