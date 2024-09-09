Проблема фальшивых денег в Украине: как не получить фантик в свой кошелек

В Украине стали обнаруживать больше фальшивых купюр – подделываются гривны, а также иностранные валюты. Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины, передает портал "Комментарии".

500 гривен, фото из открытых источников

В первом полугодии В 2024 году на 1 млн штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. Это прирост в 62% к прошлому году.

В начале полномасштабного вторжения Нацбанк Украины насчитал значительно меньше фальшивых банкнот на тот же миллион:

2022 год — 2,2;

2023 год — 2,1.

"В апреле-мае этого года Национальный банк наблюдал краткосрочный рост активности фальшивомонетчиков, что объясняется определенной адаптацией к реалиям военного положения и желанием злоумышленников проверить эффективность противодействия таким случаям", — объяснили ситуацию в Нацбанке.

Однако текущий рост количества подделок регулятор все же считает умеренным. Отмечая, что перед началом полномасштабного вторжения страны-террориста этот показатель был заметно выше — 7,1 фальшивок на 1 млн настоящих денег. При этом регулятор говорит, что, например, в том же Европейском союзе фальшивомонетчики работают гораздо активнее, чем у нас в Украине. НБУ привел такую статистику по количеству поддельных банкнот в ЕС:

2021 год — 12 поддельных евро на миллион настоящих;

2022 год — 13;

2023 год — 16.

Что касается распространения иностранной валюты в Украине, то здесь преступники выбирают американский доллар. Так, по данным Минфина, в I полугодии 2024 года в нашей стране было изъято из обращения 1 200 подделок инвалюты (довоенный показатель), тогда как в 2022—2023 годах было всего 600—700 штук в год.

При этом чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом в 100 долларов США.

Если говорить о гривневых наличных, то в январе-июне этого года 90% фальшивок (80% — в 2021—2023 гг.) пришлось на два номинала старых выпусков. Это 500 гривен образца 2006 и 200 гривен 2007-го.

Эта проблема решается в том числе и путем постепенного изъятия из оборота старых выпусков денег.

Гривна нового образца лучше защищена, в том числе и современными оптически-сменными элементами: "оконная" лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета соответственно.