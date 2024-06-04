Продать генераторы: "Укрэнерго" может зарабатывать на отключениях света

Отключение электроэнергии в столице и Киевской области, кроме экономии электроэнергии, могут иметь еще и вполне конкретные цели бизнеса. Как отмечают приближенные к "Укрэнерго" источники редакции "Коммерсант Украинский", новые графики отключений связаны не только с повреждениями агрессором энергогенерирующей инфраструктуры.

Владимир Кудрицкий

Хотя графики отключения света в каждом регионе страны разные, но больше часов без света приходится на Киев и Киевскую область. Как отмечает собеседник издания, такая логика действий "Укрэнерго" может иметь свое обоснование.

Во-первых, в Киеве и области высокая плотность населения и достаточно активный электорат, который может испытывать эмоциональное разочарование, усталость и спад электоральных симпатий к власти из-за постоянных отключений электроэнергии. По словам собеседника издания, чиновники прекрасно понимают негативные последствия для рейтингов властей в связи с отсутствием света.

"Они как раз это понимают лучше, чем что-то делать для защиты энергетической инфраструктуры. Господин Кудрицкий в этом плане очень просчитанный человек", -

отметил собеседник издания.

Во-вторых, между НЭК "Укрэнерго" в лице ее руководителя и бизнесом якобы уже давно существуют негласные договоренности о необходимости продаж значительного количества генераторов. Речь идет не только о ввезенных в Украину во время прошлых блэкаутов, но и о том, что будут сейчас снова импортировать в Украину.

"Столичный регион, ко всему, считается еще и демонстрирующим достаточно высокую покупательную способность. Соответственно, план на продажи генераторов "нарисован" очень амбициозный",

– отмечает собеседник редакции.

При этом буквально вчера глава правительства Денис Шмигаль анонсировал возврат налоговых льгот на импорт генераторов и оборудования для энергетики. А перед этим шагом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал украинцев сделать все для того, чтобы обеспечить себя электроэнергией самостоятельно, ведь проблемы со светом будут длительными, ведь восстановление разрушенных РФ электростанций займет очень много времени.

При этом, как утверждает издание со ссылкой на источники, приближенные к "Укрэнерго", Кудрицкий "договорился с бизнесменами, которые закупили большое количество генераторов раньше, и сейчас будут реализовывать их с приятной маржой". Именно поэтому издание предположило, что отключения электроэнергии будут продолжаться и дальше.

Кроме того, в бизнес-кругах информацию о возможных коммерческих целях выборочных отключений света редакции прокомментировали "как вполне логичную", учитывая, что теневые заговоры заинтересованного бизнеса и определенного круга чиновников из госучреждений – довольно распространенное явление, особенно в постсоветских странах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что повышение тарифа на свет назвали диверсией.



