Украина теряет производителей оружия – они релоцируют предприятия за границу или уже сделали это. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Новости. Live".

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По данным издания, речь идет о почти 85% производства. Согласно результатам опроса Tech Force in UA, почти 85% украинских компаний-производителей оружия рассматривают возможность перенесения части своей деятельности за границу или уже провели релокацию.

Среди причин таких решений называют то, что компании часто сталкиваются с краткосрочными контрактами или задержками и не имеют долгосрочных гарантий, необходимых для инвестирования в исследования и разработки.

Известно, что, чтобы обойти запрет на экспорт, некоторые компании переехали в Словакию и Польшу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские страны постепенно уменьшают количество военной помощи. Военное вооружение Украине больше не будет поставлять Словакия, однако страна планирует помочь другим способом.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных средств.

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Благодаря модернизации КАБов дальность полета управляемых авиабомб увеличилась. По его словам, КАБ — это мощное оружие, которое враг активно применяет против украинских военных на всех позициях. Дальнейшая модернизация авиационных бомб и постепенное продвижение кафиров ставит под угрозу массированные обстрелы другие областные центры.



