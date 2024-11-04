Радикальное повышение налогов: появились утешительные новости о возможном решении президента

Экономист Юрий Гайдай прогнозирует, что закон о повышении налогов президент Владимир Зеленский уже не подпишет. По его мнению, дыру в оборонном бюджете закроют из той части внешней помощи, которую можно будет направлять на оборону.

Повышение налогов

Если в следующем году возникнет острая потребность в дополнительных оборонных расходах – повысят НДС, согласно рамке меморандума с МВФ, считает эксперт.

"А если интенсивность боевых действий не будет расти, или реализуется "альтернативный сценарий" — то точно перебьемся повышенными акцизами и постепенной детинизацией/закручиванием гаек в рамках действующего НКУ", — добавил Гайдай.

По его словам, это действительно хорошо, потому что тот налоговый пакет был откровенно плохой.

"Обидно только, что снова "поели дерьма на шару", как в том анекдоте о ковбоях. Бизнес и граждан пораздражали, бухгалтеры потратили кучу времени, пытаясь понять, как это все администрировать задним числом, эти все метания и отсутствие четкого видения не добавляют доверия к власти, которое так важно во время войны", — отметил Гайдай.

Кроме того, добавил он было потрачено кучу времени и усилий на обсуждение, выписку норм, голосование, анализ, комментирование — десятки тысяч человекочасов. Также, подчеркнул эксперт, был утрачен фокус важнейшего — войны и поиска путей к победе.

"И эта "тысяча для всех" – она о том же. Распыление ограниченного ресурса админаппарата и общественного фокуса. Это самое неприятное", — подытожил Гайдай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения в период действия военного положения под номером 11416-д.



