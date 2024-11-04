Радикальное повышение налогов: появились утешительные новости о возможном решении президента

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Экономист Юрий Гайдай прогнозирует, что закон о повышении налогов президент Владимир Зеленский уже не подпишет. По его мнению, дыру в оборонном бюджете закроют из той части внешней помощи, которую можно будет направлять на оборону.
Повышение налогов
Если в следующем году возникнет острая потребность в дополнительных оборонных расходах – повысят НДС, согласно рамке меморандума с МВФ, считает эксперт.
По его словам, это действительно хорошо, потому что тот налоговый пакет был откровенно плохой.
Кроме того, добавил он было потрачено кучу времени и усилий на обсуждение, выписку норм, голосование, анализ, комментирование — десятки тысяч человекочасов. Также, подчеркнул эксперт, был утрачен фокус важнейшего — войны и поиска путей к победе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения в период действия военного положения под номером 11416-д.
Новости