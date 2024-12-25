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Рекорды цен в Украине: какие товары и услуги подорожали больше всего

Больше всего подорожали электроэнергия и овощи - на 63,6% и 62,9% соответственно

25 декабря 2024, 20:14
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Амбарцумян Анна

По данным Государственной службы статистики, тарифы на свет и коммунальные услуги, а также цены на базовые продукты за год, с ноября 2023 по ноябрь 2024, значительно выросли. Отдельные категории товаров и услуг достигли рекордных показателей, что оказывает серьезное влияние на бюджет домохозяйств.

Рекорды цен в Украине: какие товары и услуги подорожали больше всего

Деньги в кошельке. Фото из открытых источников

Особый рост демонстрируют цены на электроэнергию, подорожавшую на 63,6%, и ставшие более дорогими овощи на 62,9%. Это означает, что затраты на основные жизненные потребности для многих украинцев становятся все более тяжелыми.

Среди других подорожавших товаров стоит отметить:

  • масло – 30,7%;

  • фрукты – 24,7%;

  • общие продукты питания – 14,4%.                

Основными факторами таких изменений стали повышение тарифов на энергоносители, удорожание топлива на 10,3%, колебания валютного курса, а также общая экономическая нестабильность.

Что касается услуг, то больше всего подорожали медицинские услуги (амбулаторные) – 14,9%, образование – 11,9%, рестораны и гостиницы – 11,5%, а также здравоохранение – 10,5%. Наименьшее повышение произошло в сфере телекоммуникаций – всего 4,7%.

Рекорды цен в Украине: какие товары и услуги подорожали больше всего - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сезон цитрусовых в Украине стартовал несколько раньше, поэтому цены на апельсины и мандарины подпрыгнули, но колебания возможны из-за факторов поставки и валютного курса. Эксперт объяснил, что по сравнению с прошлым годом цены на цитрусовые выросли на 15-20%. Цена на апельсины колеблется от 80 до 120 гривен за килограмм. Цена на мандарины колеблется от 90 до 120 гривен за килограмм.



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Источник: https://stat.gov.ua/uk/publications/indeks-tsin-v-lystopadi-2024-roku-ekspres-vypusk
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