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Решение о повышении налогов отложили: нардеп объяснил, что не так с законом

Что не так с публикацией закона о повышении налогов рассказал нардеп Ярослав Железняк

сегодня, 14:19
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, подписал закон Украины о повышении налогов. Народный депутат Ярослав Железняк в тот же день сообщил, что закон уже опубликован, сообщает портал "Комментарии".

Решение о повышении налогов отложили: нардеп объяснил, что не так с законом

Фото портал "Комментарии"

"Да, опубликовали сегодня. Завтра выйдет газета… Я не знаю, кто там это сделал, но налоговый закон №11416д опубликовали сегодня (28 ноября, — ред.)! Как минимум сайт так показывает. Это означает, что 29 ноября он уже вступит в силу. То есть, у нас 28 дней месяца действовала одна ставка (1,5% военного сбора) и 2 дня будет 5%!!!”, — пояснил он.


Решение о повышении налогов отложили: нардеп объяснил, что не так с законом - фото 2


Также уточнил, что такие изменения добавят работы бизнеса: "Как это посчитать????!!! Как доплатить тем, кому уже зарплату выплатили???? Для чего это было делать? Два дня нельзя было подождать”.

Он отметил, что планировали опубликовать 30 ноября, чтобы 1 декабря закон вступил в силу и не разрывал месяц.

29 ноября народный депутат сообщил, что публикацию закона №11416д о повышении сняли или перенесли. “Опубликуют его теперь только завтра (30.11) и вступит в силу, как и планировалось 1 декабря.


Решение о повышении налогов отложили: нардеп объяснил, что не так с законом - фото 3


“До 1 декабря военный сбор считается так же: 1,5%. PS Даже не комментирую уровень хаоса в управлении. Все и так видите”, — добавил Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как изменятся отчисления украинцев с 1 декабря . Все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора с 1,5% до 5%. Вступающий в силу новый закон повлияет на зарплаты, банковские депозиты и другие официальные доходы. Об этом рассказала народный депутат Нина Южанина, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/10818
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