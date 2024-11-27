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Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего денег

Самым популярным банком, в котором украинцы хранятся свои деньги, стал "ПриватБанк".

сегодня, 16:50
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Slava Kot

По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма средств физических лиц в банках Украины составила 1,172 триллиона гривен, хранящихся в 62 банках Украины. Из этой суммы 763,2 миллиарда гривен – это средства по требованию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Национального банка.

Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего денег

Рейтинг банков, где украинцы хранят больше денег

Больше сбережений украинцы держат в государственных банках. Лидером здесь стал "ПриватБанк", в котором находится 422,3 миллиарда гривен, что составляет более трети всех сбережений украинцев в банках. Второе место за "Ощадбанком" — 200,9 миллиарда гривен, что соответствует 17% общих сбережений.

На третьем месте среди банков с наибольшей суммой сбережений оказался частный "Универсал Банк", на счетах которого хранится 75,9 миллиарда гривен, или около 6% сбережений украинцев в банках.

Рейтинг банков, в которых украинцы хранят больше всего денег:

  • 1. ПриватБанк – 422,3 миллиарда гривен;
  • 2. Ощадбанк – 200,9 миллиарда гривен;
  • 3. Универсал Банк – 75,9 миллиарда гривен;
  • 4. Райффайзен Банк – 67,3 миллиарда гривен;
  • 5. ПУМБ – 52,7 миллиарда гривен;
  • 6. Сенс Банк – 47 миллиарда гривен;
  • 7. Укрсиббанк – 44,9 миллиарда гривен;
  • 8. Укрэксимбанк – 39,6 миллиарда гривен;
  • 9. Укргазбанк – 33,2 миллиарда гривен;
  • 10. ОТП Банк – 29,6 миллиарда гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых богатых украинцев 2024 года. Лидером списка и самым богатым украинцем остался Ринат Ахметов. Кроме того, в топ-30 попали сразу три женщины.

Также "Комментарии" писали о том, что Нацбанк Украины вводит в обращение новую монету.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1
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