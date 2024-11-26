Рейтинг самых богатых украинцев 2024 года: кто в лидерах

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Алексей Порошенко стали лидерами рейтинга самых богатых украинцев в 2024 году. Они заняли первые три позиции. Также в топ 30 самых богатых украинцев попали три женщины.

Одни из самых богатых людей в Украине. Фото из открытых источников

Редакция NV составила рейтинг самых богатых украинцев 2024 года на основе открытых данных и привлечением ИТ-компании YouControl. Несмотря на потерю 23% активов, самым богатым украинцем в 2024 году остается Ринат Аметов. Его состояние оценили в 5 млрд долларов.

Второй в рейтинге Виктор Пинчук. Его состояние выросло на 28% и оценивается почти в 2,2 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает сын бывшего президента Петра Порошенко – Алексей. Его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.

10 самых богатых украинцев в 2024 году:

1. Ринат Ахметов (СКМ) – 5,065 млрд долларов;

2. Виктор Пинчук (EastOne) – 2,199 млрд долларов;

3. Алексей Порошенко (Roshen) – 1,166 млрд долларов;

4. Влад Яценко (Revolut) – 1,125 млрд долларов;

5. Андрей Веревский (Kernel) – 1,01 млрд долларов;

6. Александр и Галина Гереги (Эпицентр-К) – 827 млн долларов;

7. Алексей Шевченко (Grammarly) – 769 млн долларов;

7. Максим Литвин (Grammarly) – 769 млн долларов;

9. Игорь Коломойский (Приват) – 561 млн долларов;

10. Сергей Тигипко (ТАС) – 559 млн долларов.

Наибольшие потери по сравнению с прошлым годом понес Вадим Новинский — -50% состояния, который с 428 млн долларов оказалось на 12 месте. Наибольший прирост в 78% у Андрея Веревского, который занимает 5 место в рейтинге. Также в рейтинг самых богатых украинцев 2024 года вошли три женщины: Галина Герега на третьем месте, Екатерина Костарева на 11 и Филя Жебровская — 22 место.

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