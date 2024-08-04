Рейтинг стран по индексу налогового ада: на каком месте Украина

Украина занимает четвертое место в рейтинге стран по индексу налогового ада (Tax Hells Index), который составила некоммерческая организация 1841 Foundation. Украина стала одной из двух европейских стран, попавших в первую 10 стран по этому показателю.



Рейтинг стран по индексу налогового ада. Фото из открытых источников

1841 Foundation использовала две группы параметров для оценки 82 стран, вошедших в рейтинг налогового ада. Первая группа включает совокупные налоги, общий долг страны и индекс инфляции, тогда как ко второй относится верховенство права, качество регулятора, эффективность правительства и контроль за коррупцией.

"Несмотря на то, что фискальное давление является важным фактором, мы считаем, что "налоговый ад" — это не только страна с высокими налогами, а скорее страна со слабым верховенством права и где права на частную жизнь и собственность не соблюдаются и не защищаются должным образом", — объясняет 1841 Foundation концепцию налогового ада.

Лидером индекса налогового ада стала Белоруссия. Авторы отчета указывают, что страной правит единственный в Европе диктатор Александр Лукашенко. По их словам, он придает приоритет своим собственным интересам над индивидуальными правами граждан страны, что вместе с высокими налогами делает Беларусь наихудшей страной по налоговому давлению. На втором месте в рейтинге стран по индексу налогового ада оказалась Венесуэла. Тройку лидеров замыкает Аргентина.

Украина оказалась на четвертом месте в рейтинге налогового ада. Несмотря на высокую позицию, авторы отчета указывают, что у Украины есть потенциал преодолеть вторжение России, а сближение с Западом позволит стране улучшить позиции в будущем.

10 стран-лидеров по индексу налогового ада от 1841 Foundation:

— Беларусь;

— Венесуэла;

— Аргентина;

— Украина;

— Бразилия;

— Мексика;

— Боливия;

— Никарагуа;

— Россия;

- Суринам.

Страны с наименее адскими налогами стали Люксембург, Швейцария и Ирландия, оказавшиеся в конце рейтинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавших, как украинцы относятся к повышению налогов.

Также "Комментарии" писали о рейтинге беднейших стран Европы и какое место в нем занимает Украина.