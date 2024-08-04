Рейтинг стран по индексу налогового ада: на каком месте Украина

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Slava Kot
Украина занимает четвертое место в рейтинге стран по индексу налогового ада (Tax Hells Index), который составила некоммерческая организация 1841 Foundation. Украина стала одной из двух европейских стран, попавших в первую 10 стран по этому показателю.
Рейтинг стран по индексу налогового ада. Фото из открытых источников
1841 Foundation использовала две группы параметров для оценки 82 стран, вошедших в рейтинг налогового ада. Первая группа включает совокупные налоги, общий долг страны и индекс инфляции, тогда как ко второй относится верховенство права, качество регулятора, эффективность правительства и контроль за коррупцией.
Лидером индекса налогового ада стала Белоруссия. Авторы отчета указывают, что страной правит единственный в Европе диктатор Александр Лукашенко. По их словам, он придает приоритет своим собственным интересам над индивидуальными правами граждан страны, что вместе с высокими налогами делает Беларусь наихудшей страной по налоговому давлению. На втором месте в рейтинге стран по индексу налогового ада оказалась Венесуэла. Тройку лидеров замыкает Аргентина.
Украина оказалась на четвертом месте в рейтинге налогового ада. Несмотря на высокую позицию, авторы отчета указывают, что у Украины есть потенциал преодолеть вторжение России, а сближение с Западом позволит стране улучшить позиции в будущем.
10 стран-лидеров по индексу налогового ада от 1841 Foundation:
Страны с наименее адскими налогами стали Люксембург, Швейцария и Ирландия, оказавшиеся в конце рейтинга.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавших, как украинцы относятся к повышению налогов.
Также "Комментарии" писали о рейтинге беднейших стран Европы и какое место в нем занимает Украина.
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