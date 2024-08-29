Рейтинг стран с наибольшей разницей в доходах между богатыми и бедными

Южная Африка, Бразилия и ОАЭ возглавляют рейтинг стран с наибольшим индексом неравенства в доходах населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет UBS Global Wealth Report 2024, составленный на основе индекса Джини.



Рейтинг стран по неравенству доходов. Фото из открытых источников

Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) – это показатель, используемый для измерения уровня неравенства распределения доходов или богатства в определенной стране или регионе. Если индекс равен нулю – это означает полное равенство, то есть все имеют одинаковое богатство. Если коэффициент 100 – это полное неравенство, когда один человек владеет всем богатством, а все остальные не имеют ничего.

К примеру, в странах с высоким уровнем социального равенства, таких как страны Северной Европы, индекс Джини обычно колеблется в пределах 25-30. В то же время в странах с высоким экономическим неравенством, таких как некоторые латиноамериканские или африканские страны, индекс Джини может превышать 50.

10 стран с наибольшей разницей в доходах между богатыми и бедными:

— Южная Африка – 82 — Бразилия – 81 — ОАЭ – 77 — Саудовская Аравия – 77 — Швеция – 75 — США – 75 — Индия – 73 — Мексика – 72 — Сингапур – 70 — Индонезия – 68

Украина имеет индекс Джини на уровне 25,6 балла, что позволяет ей быть одной из десяти стран мира с самым маленьким неравенством богатства.

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