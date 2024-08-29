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Рейтинг стран с наибольшей разницей в доходах между богатыми и бедными

Индекс неравенства показывает разницу в доходах между бедными и богатыми в стране.

сегодня, 14:50
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Автор:
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Slava Kot

Южная Африка, Бразилия и ОАЭ возглавляют рейтинг стран с наибольшим индексом неравенства в доходах населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет UBS Global Wealth Report 2024, составленный на основе индекса Джини.

Рейтинг стран с наибольшей разницей в доходах между богатыми и бедными

Рейтинг стран по неравенству доходов. Фото из открытых источников

Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) – это показатель, используемый для измерения уровня неравенства распределения доходов или богатства в определенной стране или регионе. Если индекс равен нулю – это означает полное равенство, то есть все имеют одинаковое богатство. Если коэффициент 100 – это полное неравенство, когда один человек владеет всем богатством, а все остальные не имеют ничего.

К примеру, в странах с высоким уровнем социального равенства, таких как страны Северной Европы, индекс Джини обычно колеблется в пределах 25-30. В то же время в странах с высоким экономическим неравенством, таких как некоторые латиноамериканские или африканские страны, индекс Джини может превышать 50.

10 стран с наибольшей разницей в доходах между богатыми и бедными:

  1. — Южная Африка – 82
  2. — Бразилия – 81
  3. — ОАЭ – 77
  4. — Саудовская Аравия – 77
  5. — Швеция – 75
  6. — США – 75
  7. — Индия – 73
  8. — Мексика – 72
  9. — Сингапур – 70
  10. — Индонезия – 68

Украина имеет индекс Джини на уровне 25,6 балла, что позволяет ей быть одной из десяти стран мира с самым маленьким неравенством богатства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых бедных странах Европы и какое место в этом рейтинге заняла Украина.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых коррумпированных стран мира в 2023 году. Попала ли в список Украина.



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Источник: https://www.ubs.com/us/en/wealth-management/insights/global-wealth-report.html
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