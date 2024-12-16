Резкое повышение тарифов "под елку": в Украине стремительно дорожает мобильная связь

В Украине стремительно дорожает мобильная связь – еще один оператор анонсировал значительное повышение тарифов. Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов предоплаты.

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Четыре тарифа мобильного оператора поднимутся в цене на 70-120 грн. Новые цены, по данным оператора, будут актуальны с 24 декабря 2024 года. При этом условия тарифных пакетов не изменятся — то есть, дополнительных минут, увеличения объема интернета и тому подобного не будет.

Подорожают следующие тарифы:

Joice Start – с текущих 200 до 270 грн за 4 недели,

Turbo – со 180 до 270 грн за 4 недели. То есть он подорожает на 90 грн,

Joice Max – с 330 до 450 грн. То есть, на 120 грн,

Joice Pro – с текущих 200 грн до 270 грн за 4 недели.

При этом в компании отметили, что некоторое время еще не будут поднимать цены. "Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать предыдущая стоимость (при условии отсутствия других предложений на номере)".

Напомним, что о повышении стоимости услуг уже предупредил мобильный оператор "Киевстар". Как рассказывал портал "Комментарии", в среднем стоимость мобильной связи вырастет на 25%, при этом "Киевстар" обещает больше услуг и бонусов.

"Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% стоимости тарифа", — рассказали в пресс-службе компании.

Такое решение в компании приняли из-за роста объемов потребления, экономической ситуации и затрат на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии. Также в компании объяснили, что некоторые тарифные планы не менялись более года, а некоторые с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. До этого компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года.