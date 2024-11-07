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С России могут снять санкции: что известно

Часть антироссийских санкций могут отменить

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в западных странах обсуждается возможность снятия санкций с России в сфере финансов.

С России могут снять санкции: что известно

Санкции против РФ могут отменить. Фото из открытых источников

"Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции. Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли теперь торговать рублем", – рассказал изданию Financial Times один из американских финансистов.

Издание отмечает, что после победы Трампа российские акции выросли, увеличив рублевый индекс MOEX ведущих российских акций на 3,6%.

FT пишет, что акции российских энергетических компаний "Газпром" и "Новатек" выросли почти на 5%, а акции "Аэрофлота" — на 6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе наступления на Покровском направлении Донецкой области российские захватчики целенаправленно убивают гражданских лиц, применяя против них ударные дроны, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении в районе трассы Желтое — Юрьевка россияне бьют по гражданским людям FPV-дронами и управляемыми авиабомбами. Ситуация один в один как в Селидовом", — рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, обвинившего украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России. "Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.



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Источник: https://www.ft.com/
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