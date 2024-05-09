Самые бедные страны Европы 2024: на каком месте Украина

Украина – самая бедная страна Европы по уровню ВВП на душу населения в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда по сравнению с другими европейскими странами.



Украина самая бедная страна Европы. Фото из открытых источников

По данным МВФ, Украина занимает последнее место в рейтинге ВВП на душу населения в Европе с показателем 5,6 тыс. долларов в 2024 году. Как указывают эксперты, экономика Украины не отвечала историческим ожиданиям, ведь после обретения независимости несколько лет сокращалась.

Кроме того, трансформация страны от авторитарного режима на основе СССР в гражданскую западную демократию была омрачена коррупцией, ограниченным налоговым фондом и неудовлетворительным институциональным развитием. После вторжения России в 2022 году ВВП Украины сократилось на 30%, что стало наибольшей утратой за годы независимости.

На одну позицию выше Украины в рейтинге стран расположилось Косово — 6,3 тыс. долларов. Еще двумя бедными странами по показателю ВВП на душу населения в Европе стали Беларусь и Молдова с результатом около 7,4 тыс. долларов в обеих странах.

В целом в Европе самые бедные страны, это те, которые находятся вне Европейского Союза, включая Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Сербию и Черногорию. Самой бедной страной ЕС в 2024 году стала Болгария с показателем 17 тыс. долларов ВВП на душу населения, что более чем в два раза выше Украины. Следующими после Болгарии беднейшими странами в ЕС были Румыния, Хорватия, Польша и Венгрия.

Богатейшей страной Европы и мира по уровню ВВП на душу населения стал Люксембург с показателем 131 тыс. долларов в 2024 году. Этот показатель в 23 раза выше, чем у Украины. После Люксембурга идут Ирландия и Швейцария с результатом более 100 тыс. долларов.

10 беднейших стран Европы по уровню ВВП на душу населения:

— Украина – 5,6 тыс. долларов;

— Косово – 6,3;

— Беларусь – 7,4;

— Молдова – 7,4;

— Северная Македония – 7,6;

— Босния и Герцеговина – 8,4;

— Албания – 8,9;

— Сербия – 12,3;

— Черногория – 12,6;

– Болгария – 17.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых богатых стран мира по уровню ВВП на душу населения.

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