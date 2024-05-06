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Самые богатые страны мира 2024 года: на каком месте Украина

Украина имеет в два раза меньший показатель ВВП на душу населения, чем средний результат по миру.

6 мая 2024, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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Лидерами рейтинга самых богатых стран по показателю ВВП на душу населения стали относительно небольшие страны, не подвергшиеся влиянию пандемии коронавируса и войны в Украине. Украина в этом рейтинге оказалась на 141-м месте из 221 страны мира.

Самые богатые страны мира 2024 года: на каком месте Украина

Рейтинг стран по уровню ВВП на душу населения. Фото из открытых источников

Согласно данным МВФ, лидером рейтинга самых богатых стран стал Люксембург. ВВП страны на душу населения в 2014 году пересек отметку в 100 тыс. и с тех пор не снижался. В 2024 году Люксембург достиг рекордного показателя – 131 тыс. долларов. Страна легко пережила коронавирус и лишь ухудшение экономических условий в еврозоне из-за нападения России на Украину уменьшило рост экономики Люксембурга.

Второе место в рейтинге самых богатых стран мира занимает Ирландия с показателем 106 тыс. долларов ВВП на душу населения. А третье место за Швейцарией – 105 тыс. долларов.

Украина в рейтинге самых богатых стран занимает 141 позицию по ВВП на душу населения с показателем 5,6 тыс. долларов. Этот показатель в 23 раза хуже, чем в Люксембурге и в два раза меньше среднего по миру — 13,84 тыс. долларов. Кроме того, показатель Украины оказался самым плохим в Европе. Украина уступила Беларуси – 115 место (7,4 тыс. долларов) и Молдове – 116 место (7,4 тыс. долларов).

Партнеры Украины, в том числе США оказались на шестой позиции, Германия – 23 (54 тыс. долларов), Великобритания – 28 (51 тыс. долларов), Чехия – 52 (29 тыс. долларов), Польша – 64 место (23 тыс. долларов).

Топ 10 стран по уровню ВВП на душу населения:

  • — Люксембург – 131 тыс. долларов;
  • — Ирландия – 106;
  • — Швейцария – 105;
  • — Норвегия – 94;
  • — Сингапур – 88;
  • — США – 85;
  • — Исландия – 84;
  • — Катар – 81;
  • — Макао – 78;
  • — Дания – 68.

Худшей страной по ВВП на душу населения стала Бурунди – 230 долларов. Рядом с ней расположились Йемен, Малави и Южный Судан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге благосостояния, который определяет, насколько хорошо страна обеспечивает своих граждан.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню долга и на каком месте в нем оказалась Украина.



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Источник: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/
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Обсуждения

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Ігор

6 мая 2024, 17:03

Зате найгірший Ємен має власні гіперзвукові балістичні ракети і здатен першим в світі вести космічні війни аж з аналоговнетамним нацистським Ізраїлем. Навіть у бідному Ємені меньше крадуть, щоб більше створити. В Україні, навіть на захисних спорудах крадуть ті, кого вони захищають. Як наркоша все виносить з дому. Здається є верховний приклад. Приклад: Мустафа Найєм = нео-"патріот" Каськів; або командири на лінії фронту, яки поділили відкати від "ліній Суровкіна".


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