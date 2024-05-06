Самые богатые страны мира 2024 года: на каком месте Украина

Лидерами рейтинга самых богатых стран по показателю ВВП на душу населения стали относительно небольшие страны, не подвергшиеся влиянию пандемии коронавируса и войны в Украине. Украина в этом рейтинге оказалась на 141-м месте из 221 страны мира.



Рейтинг стран по уровню ВВП на душу населения. Фото из открытых источников

Согласно данным МВФ, лидером рейтинга самых богатых стран стал Люксембург. ВВП страны на душу населения в 2014 году пересек отметку в 100 тыс. и с тех пор не снижался. В 2024 году Люксембург достиг рекордного показателя – 131 тыс. долларов. Страна легко пережила коронавирус и лишь ухудшение экономических условий в еврозоне из-за нападения России на Украину уменьшило рост экономики Люксембурга.

Второе место в рейтинге самых богатых стран мира занимает Ирландия с показателем 106 тыс. долларов ВВП на душу населения. А третье место за Швейцарией – 105 тыс. долларов.

Украина в рейтинге самых богатых стран занимает 141 позицию по ВВП на душу населения с показателем 5,6 тыс. долларов. Этот показатель в 23 раза хуже, чем в Люксембурге и в два раза меньше среднего по миру — 13,84 тыс. долларов. Кроме того, показатель Украины оказался самым плохим в Европе. Украина уступила Беларуси – 115 место (7,4 тыс. долларов) и Молдове – 116 место (7,4 тыс. долларов).

Партнеры Украины, в том числе США оказались на шестой позиции, Германия – 23 (54 тыс. долларов), Великобритания – 28 (51 тыс. долларов), Чехия – 52 (29 тыс. долларов), Польша – 64 место (23 тыс. долларов).

Топ 10 стран по уровню ВВП на душу населения:

— Люксембург – 131 тыс. долларов;

— Ирландия – 106;

— Швейцария – 105;

— Норвегия – 94;

— Сингапур – 88;

— США – 85;

— Исландия – 84;

— Катар – 81;

— Макао – 78;

— Дания – 68.

Худшей страной по ВВП на душу населения стала Бурунди – 230 долларов. Рядом с ней расположились Йемен, Малави и Южный Судан.



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