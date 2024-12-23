Самый успешный товар 2024 года: стоимость выросла почти в три раза

В 2024 году самым успешным товаром стало какао. Какао почти утроило свою цену из-за неблагоприятной погоды и плохого урожая в Западной Африке.

Какао. Фото из открытых источников

Непрерывный рост цен вызвал проблемы у производителей шоколада, не хеджировавших новые запасы, а их панические покупки еще больше способствовали росту цены.

Издание Bloomberg рассказало, что стало причиной стремительного удорожания какао.

“Проблемы с поставкой какао усложняются из-за болезней какао и низкой оплаты труда фермеров. Новым деревьям также нужно несколько лет, чтобы дать плоды, задерживающие возобновление производства”, — говорится в издании.

По прогнозам экспертов, цены, вероятно, упадут в следующем году, поскольку рост цены поощряет увеличение производства и сдерживает потребление.

Что касается удорожания, то оно стало следствием огромного дефицита. Об огромном дефиците свидетельствует то, что деревья стареют, а болезни разрушают урожай в Западной Африке, снабжающей примерно половину всего рынка.

Неудачная погода стала последней каплей: производство в Кот-д'Ивуаре и Гане попало под несчастную стихию, и теперь многие трейдеры переживают, что производство еще долго не сможет возобновиться. Это привело к стремительному росту цен на фьючерсы на 70% с начала марта до рекордного уровня на этой неделе.

Для глобальных производителей шоколада кризис уже наступил. Заводы закрываются от Малайзии в Германию и Чикаго. Компании, оказавшиеся на неправильной стороне рынка, уже получают судебные тяжбы. Теперь, когда ликвидности нет, следующий этап рынка, вероятно, будет насыщен нестабильными ценами, создающими угрозу краха предприятий.

Напомним, что украинцев, как писал портал "Комментарии", ожидает значительное повышение цен.