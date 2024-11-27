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Сигареты в Украине значительно подорожают: такое требование ЕС

ЕС требует от Украины переписать цены на сигареты: сколько должна стоить пачка

сегодня, 12:20
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Недилько Ксения

Европейская комиссия призывает Украину увеличить акцизные ставки на табачные изделия. Это необходимо для гармонизации их с европейскими, но может привести к заметному подорожанию сигарет и других товаров для курения – в течение 4 лет их стоимость может превысить 170 грн за пачку.

Сигареты в Украине значительно подорожают: такое требование ЕС

Иллюстративное фото

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году с оценками прогресса, достигнутого странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС , пишет издание "Обозреватель".

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании требуются разные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", — говорится в отчете ЕК.

Акциз на табак в Украине: как будут дорожать сигареты

В настоящее время в Украине акцизная ставка на сигареты, сигариллы и табачные изделия для электронного нагрева (ТВЭН) составляет около 59 евро за 1000 шт. В странах ЕС налог на сигареты уже давно превышает 90 евро и достигает 177 евро на 1000 шт, то есть в случае гармонизации налогового законодательства в этой области акциз на табачные изделия может вырасти в половину.

Соответствующий правительственный законопроект №11090 был представлен премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду Украины еще 18 марта. В декабре нардепы планируют рассмотреть его во втором чтении. Он предполагает:

перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро;

продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет);

имплементацию европейской практики по налогообложению ТВЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Норма о росте акцизов на сигареты уже была заложена в проект бюджета на 2025 год. Такая мера должна принести госбюджету 27,1 млрд. грн. дополнительных доходов. Впрочем, цены мгновенно не возрастут. Дело в том, что продавцы традиционно имеют значительные запасы, поэтому сразу после повышения акцизов они стоимость сигарет не пересматривают – опыт прошлых лет показал, что подорожание растягивается на весь год. Впрочем, учитывая прогноз курс гривны, минимальная стоимость пачки сигарет будет составлять:

в 2024-м – 92,8 грн за пачку;

в 2025-м – 127,4 грн за пачку;

в 2026-м – 142,1 грн за пачку;

в 2027-м – 155,8 грн за пачку;

в 2028-м – 173,6 грн за пачку.



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