Сколько ФЛП должен заплатить бронь от мобилизации: детали законопроекта

Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать своего работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысяч гривен в месяц и платить военный сбор в размере 20,4 тысяч гривен за каждого забронированного работника. В частности, такие требования содержатся в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах по экономическому бронированию работников украинских предприятий.

Деньги

Так, согласно информации парламентского портала, законопроекты "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" (№ 11331) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" (№ 11332) направлены на рассмотрение профильного комитета

Законопроект №11332 предлагает введение специального сбора за бронирование военнообязанных, включая физических лиц-предпринимателей и/или их работников, а также работников предприятий, учреждений и организаций. Целью этого сбора является создание прозрачного механизма бронирования и увеличение поступлений в государственный бюджет на нужды безопасности и обороны.

Размер ежемесячного специального сбора определен в 1200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (20,4 тыс. грн), что соответствует минимальному денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Законопроект № 11331 предусматривает изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по организации и порядку бронирования военнообязанных. В частности, бронированию подлежат работники хозяйствующих субъектов, которые ежемесячно уплачивают сбор за каждого забронированного работника и не имеют задолженностей по выплате заработной платы и налогов.

Физическое лицо-предприниматель и/или его работники имеют право на бронирование при условии, что доход ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование (т.е. 61,2 тыс. грн).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде поддерживают бронирование ФЛП.



