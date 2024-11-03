Сколько получают пенсионеры в Европе: действительно ли в Украине «уничтожают» стариков

В соцсетях распространяют информацию о том, что в Украине якобы происходит "геноцид" пенсионеров. В частности, распространяется картинка с информацией о размере пенсий в Украине и других странах Европы. Многим читателям соцсетей "откликнулась" эта информация, и ее распространяют с акцентом на тотальное обнищание и якобы геноцид украинских пенсионеров.

Пенсии в Украине

Впрочем, как сообщает канал "Цена государства", речь здесь идет об экономической манипуляции. Эксперты отмечают, что сравниваются страны с накопительной пенсионной системой и солидарной (Украина). Известно, что в странах Европы основу пенсии составляют не выплаты от государства, а пенсионные накопления, которые люди откладывают в пенсионные страховые фонды на протяжении всей трудовой жизни. К примеру, в опубликованной информации, в Словении более 60% взрослого населения являются участниками добровольных программ пенсионного накопления.

"Кроме того, что в картинке суммы лживы, ведь средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$; Норм, так почти в 3 раза на картинке занизили размер пенсии, так это простое сравнение сумм без контекста – манипуляция", — отмечают эксперты.

По их словам, например, в той же Словении все пенсионеры обязаны платить за медстрахование – 5,69% от пенсии. В Словении, как в Украине, можно выйти на пенсию в 60 лет, но нужно иметь стаж 40 лет (у нас 30).

В общем, добавляют эксперты, в развитых странах люди гораздо позже выходят на пенсию, чем в Украине. К примеру, в Новой Зеландии в 65 лет и там уплачивают налоги с пенсий. В Норвегии выходят на пенсию в 67 лет, к тому же там пенсии облагаются налогом.

Кроме того, известно, что в Канаде пенсия от государства, непосредственно привязанного к уплате суммы налогов, в 65 лет составляет примерно $500, а если человек хочет получать повышенную пенсию в размере $700, то нужно выйти на пенсию в 70 лет.

Также эксперты обращают внимание на Данию, к которой любят обращаться, как к стране "победного социализма". Там, в частности, параллельно с государственной пенсией существуют также и накопительные схемы с определенными добровольными взносами. Около 90% работающего населения платят такие взносы. Обычно размер взносов колеблются от 10% до 18% с зарплаты.

"Поэтому во-первых, в низких украинских пенсиях можете винить только солидарную пенсионную систему и тех, кто ее отстаивает и против перехода к накопительной. Во-вторых, прицепом к высоким пенсиям развитых стран идут гораздо более высокий пенсионный возраст (например, в упомянутой Дании выход на пенсию сейчас в 67 лет, однако парламент утвердил повышение до 68 лет с 2030 года и до 69 с 2035 года), обязательное оплачиваемое медицинское страхование, налоги на пенсии и т.д.", — говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в минсоцполитики рассказали, чего ожидать украинским пенсионерам.





