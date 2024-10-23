СМИ: Безрукова и Сытник заключают вооруженные контракты на миллиарды гривен с иностранными ФЛП и компаниями без лицензий

В начале октября произошла медиаатака на компанию "Спецтехноэкспорт". Вероятно, это не случайно – так считают журналисты "Фактов". Отмечают, что само "Агентство оборонных закупок" заключило контракты на закупку оружия, к которым возникают вопросы, сообщает портал “Комментарии”.



Артем Сытник. Фото из открытых источников

По информации авторов, под предлогом начала работы напрямую с производителями, директор Агентства Марина Безрукова вместе с заместителем Артемом Сытником заключают многомиллиардные соглашения с малоизвестными восточноевропейскими посредниками. На 2,5 миллиарда гривен – с польским ФЛП Добромером Рымарчиком на румынские (не польские) мины – при том, что сам ФЛП, как пишут "Факты", имел оборот около 900 евро и не имеет активов. На 8 миллиардов гривен – со словацкой компанией HEMI Plus на поставку десятков тысяч танковых и артиллерийских снарядов. Это при том, что предприятие имеет капитал в 6 тысяч евро, а адрес ведет в какое-то словацкое село. На 2,8 миллиарда гривен на поставку мин – с румынским предприятием SC Romanian Allied International Defence, которое имеет директора-украинца и уставный капитал в 200 евро, но нет лицензии на торговлю военными товарами – а значит, не сможет получить разрешение Румынии на экспорт мин в Украину.

В целом, оформление Мариной Безруковой и Артемом Сытником контрактов на закупку оружия с указанными компаниями вызывает немало вопросов.



Журналисты считают, что все вышеуказанные контракты неслучайны – причинами их заключения являются либо коррупционные интересы, либо "удачная работа" российских спецслужб, либо преступная халатность, что приведет к очередному срыву поставок оружия на фронт.



