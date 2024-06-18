СМИ: Дело о взятке адвокатов "Альянса" детективам НАБУ должно подтолкнуть к выводу банка с рынка

Взятка адвоката юридической фирмы Миллер Алексея Носова, которую он намеревался дать детективам НАБУ и прокурорам САП через посредника в интересах банка Альянс, должна стать "красной линией" для Нацбанка, который должен принять меры против финучреждения. Об этом говорится в статье "Банк Альянс трещит по швам" в европейском издании EUtoday.

Банк "Альянс"

Авторы считают, что ситуация, сложившаяся вокруг разоблачения Носова в попытке дать $200 тыс. взятки у НАБУ и САП ради изменения подследственности дела, связанного с банком "Альянс", должна спровоцировать более решительные действия регулятора по выводу финучреждения с рынка.

Издание напоминает, что в марте 2022 года компания "Юнайтед Энерджи", связанная с олигархом Игорем Коломойским и его партнером Михаилом Киперманом, получила более 700 млн грн электроэнергии от госэнергетической компании "Укрэнерго", но не заплатила за это. Гарантом данного соглашения выступил банк "Альянс". Однако он также отказался рассчитываться по долгам. В результате всех штрафов долг вырос до ошеломляющих 1,2 млрд грн.

Национальное антикоррупционное бюро расследовало хищение государственных средств за последние два года. Параллельно "Укрэнерго" пытается вернуть свои средства из банка через судебные процессы .

“Проблема не только в том, что банк выдал гарантию на сумму, которая в разы превышает все нормативные лимиты, но и в том, что Нацбанк почему-то никак не отреагировал на другие накопившиеся в учреждении проблемы. Это бездействие Национального банка является вопиющей проблемой, требующей решения. Во-первых, игнорирование своих обязательств по обеспечению гарантий перед Укрэнерго является регулярной практикой Альянса. В общей сложности банк выдал гарантий на 7 млрд грн, что является нарушением нормативов НБУ. Также он принимает участие в нескольких делах по отказу удовлетворить требования кредиторов, в частности Минобороны, НСЗУ, Оператора ГТС Украины, "Нафтогаз Трейдинг", Администрации морских портов Украины”, – сказано в материале.

Авторы также напоминают, что Нацбанк во время проверок обнаружил, что Альянс подавал регулятору фальсифицированную отчетность. Кроме того, журналисты также напомнили, что банк фигурирует в материалах незакрытого уголовного производства №42017000000000445 от 02.17.17 о том, что в 2017-2018 годах руководство газовых компаний Дмитрия Фирташа могло незаконно вывести из-за банка средства ".

"Нацбанк на все это никак не отреагировал, хотя в банковском секторе ходили слухи, что из-за проверки НБУ учреждение могут вывести с рынка", – говорится в материале.

До того, как была обнаружена попытка дачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП со стороны Алексея Носова, регулярные проверки Национального банка не давали эффекта.

“Толерование такой ситуации продемонстрирует другим недобродетельным финучреждениям, что регулятор вообще толерует коррупцию и не способен применить санкции к участникам рынка за невыполнение ими своих обязательств перед клиентами. Главное – предоставить в отчете правильные цифры, даже если потом окажется, что этот отчет был сфальсифицирован”, – говорится в материале.

“Сейчас, когда руководство банка через своего адвоката разоблачено в попытке взяточничества на уровне детективов НАБУ и прокуроров САП – это уже красная линия не только для самого банка или в рамках дела о долге перед Укрэнерго. Это красная линия для самого НБУ. Отношение к ней должно продемонстрировать вектор, по которому будет двигаться вся финансовая система в ближайшие годы: вектор "очистки" от мошенников и негодяев", – резюмируют авторы материала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о долгах банка "Альянс".



