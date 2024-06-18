СМИ: Дело о взятке адвокатов "Альянса" детективам НАБУ должно подтолкнуть к выводу банка с рынка

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Взятка адвоката юридической фирмы Миллер Алексея Носова, которую он намеревался дать детективам НАБУ и прокурорам САП через посредника в интересах банка Альянс, должна стать "красной линией" для Нацбанка, который должен принять меры против финучреждения. Об этом говорится в статье "Банк Альянс трещит по швам" в европейском издании EUtoday.
Банк "Альянс"
Авторы считают, что ситуация, сложившаяся вокруг разоблачения Носова в попытке дать $200 тыс. взятки у НАБУ и САП ради изменения подследственности дела, связанного с банком "Альянс", должна спровоцировать более решительные действия регулятора по выводу финучреждения с рынка.
Издание напоминает, что в марте 2022 года компания "Юнайтед Энерджи", связанная с олигархом Игорем Коломойским и его партнером Михаилом Киперманом, получила более 700 млн грн электроэнергии от госэнергетической компании "Укрэнерго", но не заплатила за это. Гарантом данного соглашения выступил банк "Альянс". Однако он также отказался рассчитываться по долгам. В результате всех штрафов долг вырос до ошеломляющих 1,2 млрд грн.
Национальное антикоррупционное бюро расследовало хищение государственных средств за последние два года. Параллельно "Укрэнерго" пытается вернуть свои средства из банка через судебные процессы .
Авторы также напоминают, что Нацбанк во время проверок обнаружил, что Альянс подавал регулятору фальсифицированную отчетность. Кроме того, журналисты также напомнили, что банк фигурирует в материалах незакрытого уголовного производства №42017000000000445 от 02.17.17 о том, что в 2017-2018 годах руководство газовых компаний Дмитрия Фирташа могло незаконно вывести из-за банка средства ".
До того, как была обнаружена попытка дачи взятки детективам НАБУ и прокурорам САП со стороны Алексея Носова, регулярные проверки Национального банка не давали эффекта.
“Сейчас, когда руководство банка через своего адвоката разоблачено в попытке взяточничества на уровне детективов НАБУ и прокуроров САП – это уже красная линия не только для самого банка или в рамках дела о долге перед Укрэнерго. Это красная линия для самого НБУ. Отношение к ней должно продемонстрировать вектор, по которому будет двигаться вся финансовая система в ближайшие годы: вектор "очистки" от мошенников и негодяев", – резюмируют авторы материала.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о долгах банка "Альянс".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!