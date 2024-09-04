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Стало известно, к каким шокирующим шагам МВФ призывает прибегнуть Украину в обмен на помощь

МВФ хочет, чтобы Украина радикально повысила налоги и девальвировала гривну

сегодня, 18:24
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Ткачик Олеся

Международный валютный фонд планирует призвать Украину ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки и усилить работу по повышению налогов, чтобы сократить бюджетный дефицит. По данным издания Bloomberg эти меры являются условиями для дальнейшего выделения финансовой помощи Киеву. Если МВФ признает, что Украина добивается целевых показателей программы и имеет достаточные финансовые ресурсы, страна может получить 1,1 миллиарда долларов.

Стало известно, к каким шокирующим шагам МВФ призывает прибегнуть Украину в обмен на помощь

МВФ

При этом издание отмечает, что Национальный банк Украины (НБУ), однако, выступает против дальнейшего ослабления гривны. С октября после отмены фиксированного обменного курса украинская валюта уже потеряла более 10% своей стоимости. Источники Bloomberg указывают, что девальвация может подвергнуть сомнению способность НБУ поддерживать стабильность цен. В то же время как девальвация, так и повышение налогов имеют политические последствия, отмечает издание.

Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что Украина нуждается в международной поддержке, включая поставки оружия и финансов, чтобы продолжать борьбу в войне с Россией, которая началась в феврале 2022 года.

Известно, что украинский бюджет поддерживается благодаря международной помощи около 122 миллиардов долларов от США, ЕС, других союзников и МВФ. По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2025 году дефицит бюджета может составить 15 миллиардов долларов.

Чтобы преодолеть этот дефицит, МВФ предлагает НБУ ускорить девальвацию гривны и ослабить монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Это, по расчетам, должно увеличить бюджетные доходы в национальной валюте и снизить стоимость заимствований для правительства.

Источники Bloomberg также сообщают, что представители МВФ выразили критику в адрес правительственного плана по повышению налогов, считая его недостаточно решительным. Они рекомендовали рассмотреть вариант увеличения налогов на более широкий спектр товаров, включая возможность повышения ставки НДС, которая сейчас составляет 20%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рада провалила повышение налогов.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-04/ukraine-braces-for-imf-pressure-to-devalue-currency-cut-rates
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