Стало известно, когда украинцам будут начислять Нацкэшбек на карточки

За покупку товаров украинских производителей украинцы начнут получать 10% стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. В начале этого месяца разработчики запустили публичный бета-тест Нацкэшбека. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает портал "Комментарии".

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Указывается, что сервис работает стабильно. 1,2 миллиона украинцев присоединились к программе, 638 000 из них активировали карточки в Дие. Относительно производителей: в программу Нацкэшбека присоединились 963 производителя и более 171 тысячи товаров.

Федоров сообщил, что уже более 2,9 миллиона гривен кэшбека начислено украинцам.

"Со стороны пользователя все выглядит очень просто: открываете карту онлайн в банке — выбираете карточку Нацкэшбек в Дие — кэшбек ежемесячно начисляется.

Но технически это один из самых сложных сервисов из-за рекордного количества обмена данными между различными электронными системами – банками, производителями, ритейлами, информационными системами, налоговой, приложением и порталом Действие. Для каждого участника процесса отдельный алгоритм, чтобы присоединиться к Нацкэшбеку.

И главное — для затрат накопленных средств настроили антифрод-систему, чтобы оплачивать можно было только отдельные категории товаров и услуг: коммуналка, лекарства, спорт", – рассказал министр.

Выплаты кэшбека начнутся с 20 октября за покупки в сентябре. Подробная инструкция, как все работает в видео.

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