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Стало известно, когда украинцам будут начислять Нацкэшбек на карточки

Национальный кэшбек можно потратить на коммунальные, спорт, лекарства или другое

сегодня, 16:29
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Недилько Ксения

За покупку товаров украинских производителей украинцы начнут получать 10% стоимости покупок, это до 3 000 грн ежемесячно. В начале этого месяца разработчики запустили публичный бета-тест Нацкэшбека. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает портал "Комментарии".

Стало известно, когда украинцам будут начислять Нацкэшбек на карточки

Иллюстративное фото

Указывается, что сервис работает стабильно. 1,2 миллиона украинцев присоединились к программе, 638 000 из них активировали карточки в Дие. Относительно производителей: в программу Нацкэшбека присоединились 963 производителя и более 171 тысячи товаров.

Федоров сообщил, что уже более 2,9 миллиона гривен кэшбека начислено украинцам.

"Со стороны пользователя все выглядит очень просто: открываете карту онлайн в банке — выбираете карточку Нацкэшбек в Дие — кэшбек ежемесячно начисляется.

Но технически это один из самых сложных сервисов из-за рекордного количества обмена данными между различными электронными системами – банками, производителями, ритейлами, информационными системами, налоговой, приложением и порталом Действие. Для каждого участника процесса отдельный алгоритм, чтобы присоединиться к Нацкэшбеку.

И главное — для затрат накопленных средств настроили антифрод-систему, чтобы оплачивать можно было только отдельные категории товаров и услуг: коммуналка, лекарства, спорт", – рассказал министр.

Выплаты кэшбека начнутся с 20 октября за покупки в сентябре. Подробная инструкция, как все работает в видео.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Брак онлайн – революционный сервис, в котором только за первые 24 часа украинцы забронировали даты браков на 2 месяца вперед.



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