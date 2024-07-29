Стало известно, почему остро не хватает денег на армию и зарплаты военным

Украинцы не могут уйти от повышения налогов, заявил финансист Сергей Фурса. Более того, по его словам, в Украине с начала войны сложилась уникальная ситуация — до сих пор не были повышены налоги.

Деньги

"В начале войны даже делались налоговые льготы. И это впервые произошло в истории человечества. Когда страна находится в войне, причем такой масштабной войне, затрагивающей всю твою территорию и нуждающейся в мобилизации, а в стране не повышаются налоги. Да не бывает. Ибо война это дорого. Очень дорого. И всегда сопровождается повышением налогов. Даже в России сейчас наблюдается самый большой в истории рост налогов. Хотя мы все привыкли верить, что у России есть какие-то нескончаемые ресурсы", — заявил Фурса.

Впрочем, по его словам, в Украине произошло чудо благодаря деньгам наших западных партнеров.

И люди стали воспринимать это как данность. Что может иметь войну и низкую инфляцию. Что можно иметь войну и экономику в тылу, почти не отличающуюся от того, что было до войны. Что можно иметь войну и не иметь повышения налогов. Аномалия стала восприниматься как норма. И потому когда пора повышать налоги, то общество оказалось к этому не готовым. Хотя, например, если бы такие шаги были сделаны в первые недели войны, они были бы восприняты с пониманием", – заявил эксперт.

По его словам, пора повышать налоги настало, поскольку не хватает денег на армию.

"В начале года, испытывая дефицит боеприпасов, правительство потратило на импорт вооружений больше денег, чем закладывало в бюджет. И теперь сталкивался с проблемой, что денег может не хватить даже на зарплаты военным. Вряд ли страна, которая находится в состоянии войны, может себе это позволить, аргументируя это тем, что это повредит бизнесу в тылу", – заявил Фурса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Кабмин готовит большое повышение налогов.



