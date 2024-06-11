Стало известно, при каких условиях рост налогов не вызовет сопротивления в обществе

Кабмин готовит предложения по повышению определенных налогов, и это вызвало новую волну "зрады" в обществе, отмечает политолог Виктор Таран.

Рост налогов

По его мнению, наибольшее сопротивление в обществе эта инициатива вызывает не потому, что люди не хотят платить налоги, а потому, что они на третий год войны не испытывают справедливости по этому вопросу в отношении государства ко всем игрокам рынка.

"Мы постоянно слышим скандалы вокруг того, что кто платит налоги, а кто продолжает работать в серой зоне. Еще хуже, когда доходит информация, что очень часто эти инициативы приводят к тому, что происходит банальное перераспределение рынка в пользу тех или иных игроков",

– отмечает эксперт.

Поэтому, по его мнению, для того чтобы общество восприняло все адекватно, нужно вводить одни правила для всех, по меньшей мере – на период войны.

Это касается одинаковых ставок налогообложения без льгот и преференций, запрет доступа к азартным играм в Украине, наказание за рейдерство и незаконные судебные решения. Только равные правила для всех позволят нормально воспринимать непопулярные решения власти. Надеюсь, так и будет, и одинаковые правила для всех наконец-то заработают",

– отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине могут повысить военный сбор с 1,5% до 5% и распространить его на ФЛП (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое), а также повысить НДС с нынешних 20% до 22-23%. . Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники в Верховной Раде и Кабмине. Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев подтвердил, что власти планируют повысить некоторые налоги.



