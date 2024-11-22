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Стало известно, сколько миллиардов внешнего финансирования получила Украина с февраля 2022 г.

Новые программы Всемирного банка, МВФ, ООН и Совета Европы направлены на социальные выплаты, гуманитарную помощь и восстановление страны

22 ноября 2024, 15:33
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Амбарцумян Анна

С начала полномасштабной войны Украина привлекла более 100 млрд долларов внешнего финансирования. Недавно правительство приняло новые соглашения, которые помогут усилить социальные программы, гуманитарную поддержку и восстановление инфраструктуры. Благодаря международным партнерам, таким как Всемирный банк, МВФ и ООН, наше государство получает ресурсы по преодолению вызовов войны и восстановления. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль 22 ноября.

Стало известно, сколько миллиардов внешнего финансирования получила Украина с февраля 2022 г.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Финансирование от Всемирного банка и МВФ

22 ноября правительство приняло решение о привлечении 4,8 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что эта помощь финансируется Соединенными Штатами и другими международными партнерами.

Правительство также договорилось с Международным валютным фондом на экспертном уровне о шестом пересмотре программы EFF. Эта договоренность открывает возможность получить еще 1,1 млрд долларов для государственного бюджета Украины.

Гуманитарная помощь от ООН: план на три года

Всемирная продовольственная программа ООН утвердила план помощи Украине с бюджетом в 2,1 миллиарда долларов в три года. Средства будут направлены на:

  • гуманитарную поддержку населения,

  • продолжение разминирования территорий,

  • развитие экспортного потенциала страны.

Помощь для внутренне перемещенных лиц

Банк развития Совета Европы одобрил программу помощи внутренне перемещенным лицам в Украине. В рамках этой инициативы будет выделено 200 миллионов евро на образование, жилье и реабилитацию для ВПЛ.

Фонд от стран G7: 50 миллиардов долларов на восстановление

Украина разрабатывает механизм получения 50 миллиардов долларов от стран Большой семерки (G7). Как пояснил Денис Шмигаль, средства будут привлечены из-за использования доходов от замороженных российских активов. Эти ресурсы помогут продолжить восстановление и обеспечить стабильность государства.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/vid-pochatku-povnomasshtabnoho-vtorhnennia-uriad-uzhe-zaluchyv-bilshe-100-mlrd-dolariv-zovnishnoho-finansuvannia-premier-ministr
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