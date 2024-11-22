Стало известно, сколько миллиардов внешнего финансирования получила Украина с февраля 2022 г.

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Амбарцумян Анна
С начала полномасштабной войны Украина привлекла более 100 млрд долларов внешнего финансирования. Недавно правительство приняло новые соглашения, которые помогут усилить социальные программы, гуманитарную поддержку и восстановление инфраструктуры. Благодаря международным партнерам, таким как Всемирный банк, МВФ и ООН, наше государство получает ресурсы по преодолению вызовов войны и восстановления. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль 22 ноября.
Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua
22 ноября правительство приняло решение о привлечении 4,8 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE от Всемирного банка. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что эта помощь финансируется Соединенными Штатами и другими международными партнерами.
Правительство также договорилось с Международным валютным фондом на экспертном уровне о шестом пересмотре программы EFF. Эта договоренность открывает возможность получить еще 1,1 млрд долларов для государственного бюджета Украины.
Всемирная продовольственная программа ООН утвердила план помощи Украине с бюджетом в 2,1 миллиарда долларов в три года. Средства будут направлены на:
гуманитарную поддержку населения,
продолжение разминирования территорий,
развитие экспортного потенциала страны.
Банк развития Совета Европы одобрил программу помощи внутренне перемещенным лицам в Украине. В рамках этой инициативы будет выделено 200 миллионов евро на образование, жилье и реабилитацию для ВПЛ.
Украина разрабатывает механизм получения 50 миллиардов долларов от стран Большой семерки (G7). Как пояснил Денис Шмигаль, средства будут привлечены из-за использования доходов от замороженных российских активов. Эти ресурсы помогут продолжить восстановление и обеспечить стабильность государства.
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