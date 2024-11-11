Стоимость ритуальных услуг возрастет: Раде предлагают установить новые налоги

Народные депутаты могут ввести новые налоги. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС) на услуги по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами. Также предлагают отменить упрощенную систему налогообложения для ритуальных услуг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий законопроект.

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Проект закона № 12189 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения ритуальных услуг" зарегистрировали в ВР 8 ноября. Среди авторов законопроекта указана Марьяна Безуглая.

В проекте закона предусмотрено внесение в Налоговый кодекс следующих изменений:

- исключить нормы, предусматривающие освобождение от налогообложения НДС услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами;

- отменить поставщикам ритуальных услуг возможность применить упрощенные системы налогообложения, учета и отчетности.

В пояснительной записке поясняется, что в настоящее время отдельные положения Закона Украины "О погребении и похоронном деле" не отвечают требованиям рыночной экономики и практике организации предоставления ритуальных услуг.

К целям и задачам законопроекта относится, в частности, решение проблемы, возникающей и в связи с предложенной демонополизацией сферы предоставления ритуальных услуг, введением возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности. Все это, по мнению авторов, требует внесения предложенных изменений в соблюдение принципа равенства всех плательщиков перед законом и недопущением проявлений налоговой дискриминации.

Законопроект направлен на ознакомление.

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