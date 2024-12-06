Тарифы увеличатся на 25%: мобильный оператор повышает стоимость услуг

Мобильный оператор Киевстар повышает плату за услуги в среднем на 25%, при этом обещает больше услуг и бонусов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию агентства "Интерфакс-Украина".

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Агентство приводит ответ прессслужбы: "Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% стоимости тарифа".

Такое решение в компании приняли из-за роста объемов потребления, экономической ситуации и затрат на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.

Также в компании объяснили, что некоторые тарифные планы не менялись более года, а некоторые с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. До этого компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года.

"Просмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в усовершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергостойкостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране", – пояснили в пресс-службе компании.

При этом ситуацию с возможным удорожанием услуг в 2025 году у компании пока не спрогнозировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вероятном повышении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, что будет происходить с тарифами в 2025 году. Подробнее о возможных ценах на ЖКУ читайте здесь.