logo

BTC/USD

99312.89

ETH/USD

3987.96

LTC/USD

137.23

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Тарифы увеличатся на 25%: мобильный оператор повышает стоимость услуг
commentss НОВОСТИ Все новости

Тарифы увеличатся на 25%: мобильный оператор повышает стоимость услуг

Мобильная связь подорожает на 25%: "Киевстар" анонсировал повышение тарифов

6 декабря 2024, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мобильный оператор Киевстар повышает плату за услуги в среднем на 25%, при этом обещает больше услуг и бонусов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию агентства "Интерфакс-Украина".

Тарифы увеличатся на 25%: мобильный оператор повышает стоимость услуг

Иллюстративное фото

Агентство приводит ответ прессслужбы: "Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% стоимости тарифа".

Такое решение в компании приняли из-за роста объемов потребления, экономической ситуации и затрат на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.

Также в компании объяснили, что некоторые тарифные планы не менялись более года, а некоторые с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. До этого компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года.

"Просмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в усовершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергостойкостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране", – пояснили в пресс-службе компании.

При этом ситуацию с возможным удорожанием услуг в 2025 году у компании пока не спрогнозировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вероятном повышении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, что будет происходить с тарифами в 2025 году. Подробнее о возможных ценах на ЖКУ читайте здесь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/telecom/1032273.html
Теги:

Новости

Все новости