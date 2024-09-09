Тендер на приобретение краски объявили в Харькове: потратят почти 15 млн грн

Коммунальное подрядное специализированное предприятие по ремонту и строительству автодорог г. Харькова "Шляхрембуд" объявило тендер на приобретение краски для дорожной разметки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести следующие краски:

Краска для дорожной разметки красная – 5010 кг,

Краска для дорожной разметки черная – 1020 кг,

Краска для дорожной разметки белая – 120 000 кг,

Краска для дорожной разметки желтая – 1 020 кг,

Краска для дорожной разметки двухкомпонентная эпоксидная белая – 2 080 кг.

Общий объем поставки товара – 129 130 кг.

Требования к упаковке – плотно закрытая тара: ведро или фляга.

Краска для дорожной разметки, являющаяся предметом закупки, должна отвечать требованиям действующего законодательства по ее качеству и быть изготовлена в 2024 году.

Поставка товара осуществляется в рабочее время суток, партиями в течение пяти суток со дня подачи заявки заказчиком.

Объем поставки товара определяется заказчиком согласно его фактической потребности.

Участник должен иметь возможность обеспечивать поставки минимальной партии товара – не менее 20 000 кг.

Ожидаемая стоимость – 15 688 620,50 гривен. Источник финансирования закупки – собственный бюджет (средства от хозяйственной деятельности предприятия).

Условия оплаты договора – наложенный платеж 90 календарных дней. Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года. Местом доставки товаров указано: Харьковская область, г. Харьков, ул. Кульчицкого, 9.

Дата обнародования тендера – 6 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 14 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 16 сентября 2024 года.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки – сентябрь, 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что летом специальную краску заказывали ГП "Леса Украины".