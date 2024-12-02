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"Тысяча от Зеленского" будет "шпионить" за украинцами: какую информацию получат власти

"Тысячу Зеленского" нужно будет вернуть: Шмигаль назвал причину

сегодня, 20:43
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Кречмаровская Наталия

В Украине стартовала регистрация на получение денежной помощи в размере 1000 грн. Деньги могут получить все граждане, которые находятся на подконтрольной украинским властям территории. Однако те, кто оформит и получит "тысячу от Зеленского", находясь за границей, должны ее вернуть. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире национального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

"Тысяча от Зеленского" будет "шпионить" за украинцами: какую информацию получат власти

Фото портал "Комментарии"

По его словам, власти позже проведут аудит оказанной помощи в рамках зимней "еПоддержки", и те, кто оформил ее за границей, будут возвращать ее.

"Людей, которые будут этим злоупотреблять (оформлять помощь из-за границы — ред.), может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять" этими вещами", — заметил Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что программа действует только для находящихся в Украине граждан.

Он отметил, что сначала люди декларативным способом отмечают, что они находятся на территории страны, а дальше происходит проверка по реестрам, геолокации и другим программным способам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение Зеленского о выплате тысячи гривен критикуют в Верховной Раде. Народная депутат Украины Ирина Никорак рассказала свое видение приоритетности расходов в условиях войны.

По ее словам, финансирование тысячи Зеленского нужно было перераспределить на сектор обороны, в частности, на развитие ВПК.

Узнать подробнее позицию нардепки можно по ссылке.



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