Участников боевых действий лишают льгот: за что придется платить в 2025 году

В следующем году украинцев ожидает немало изменений — главные из них новые налоги, которые фактически вступили в силу с декабря 2024 года, вероятно рост тарифов на ЖКУ, цен на продукты и т.д. Придется платить больше и участникам боевых действий — они будут вынуждены оформлять автогражданку за свой счет.

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В Черновицком областном ТЦК и СП рассказали, что участникам боевых действий уже с 1 января 2025 года придется оформлять автогражданку. Такая норма прописана в законе Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" внесены изменения. Отмечается, что статья 13 закона была изменена, теперь в ней нет категорий граждан, которые освобождаются от обязательного страхования.

"Поте для участников боевых действий предусмотрена скидка — для них "размер страховой премии по внутреннему договору страхования уменьшается на 50%", — уточнили в ТЦК.

Отмечается, что скидка предоставляется на транспортное средство, имеющее рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит участнику боевых действий на праве собственности, при управлении таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, также принадлежащим к льготным категориям и использованию транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

"Также в изменениях к Закону указано, что уменьшение размера страховой премии может быть применено одновременно только в отношении одного транспортного средства страхователя", — предупредили в ТЦК.

Напомним, что эксперты в Украине, как писал портал "Комментарии", могут отменить военное положение.