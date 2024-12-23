logo

BTC/USD

92750.46

ETH/USD

3379.83

LTC/USD

104.40

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Участников боевых действий лишают льгот: за что придется платить в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Участников боевых действий лишают льгот: за что придется платить в 2025 году

Государство не будет оплачивать автогражданку участникам боевых действий в 2025 году

сегодня, 16:15 comments1855
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В следующем году украинцев ожидает немало изменений — главные из них новые налоги, которые фактически вступили в силу с декабря 2024 года, вероятно рост тарифов на ЖКУ, цен на продукты и т.д. Придется платить больше и участникам боевых действий — они будут вынуждены оформлять автогражданку за свой счет.

Участников боевых действий лишают льгот: за что придется платить в 2025 году

Иллюстративное фото

В Черновицком областном ТЦК и СП рассказали, что участникам боевых действий уже с 1 января 2025 года придется оформлять автогражданку. Такая норма прописана в законе Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" внесены изменения. Отмечается, что статья 13 закона была изменена, теперь в ней нет категорий граждан, которые освобождаются от обязательного страхования.

"Поте для участников боевых действий предусмотрена скидка — для них "размер страховой премии по внутреннему договору страхования уменьшается на 50%", — уточнили в ТЦК.

Отмечается, что скидка предоставляется на транспортное средство, имеющее рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит участнику боевых действий на праве собственности, при управлении таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, также принадлежащим к льготным категориям и использованию транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

"Также в изменениях к Закону указано, что уменьшение размера страховой премии может быть применено одновременно только в отношении одного транспортного средства страхователя", — предупредили в ТЦК.

Напомним, что эксперты в Украине, как писал портал "Комментарии", могут отменить военное положение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/OVKCHUA/posts/pfbid0354PdqFdFuXYasYwkhizNuXYkgnm1VNQc8aoXjr5qrwXfQpsjuYJmk9hCuqsx1n9Cl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости