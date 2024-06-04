logo

BTC/USD

69039.86

ETH/USD

3772.85

LTC/USD

81.89

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Украина демонстрирует откровенное неуважение в адрес Германии: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина демонстрирует откровенное неуважение в адрес Германии: что произошло

В Берлине на следующей неделе состоится международная конференция по восстановлению Украины, однако профильных министров, которые туда должны ехать, еще нет, их не назначили. К тому же в Берлин не намерен ехать глава правительства

сегодня, 11:53
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

На Ukraine Recovery Conference, международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня, украинскую сторону должны представлять до сих пор не назначенные руководители Мининфраструктуры и Минрегионов, отметил предприниматель, общественный деятель Валерий Пекарь.

Украина демонстрирует откровенное неуважение в адрес Германии: что произошло

Германия и Украина

По его словам, старые руководители были уволены, а новые не назначены.

"Премьер-министр, насколько известно, тоже не собирается на конференцию. Выглядит так, будто восстановление Украины нужно всем, кроме Украины. Потом будем жаловаться, что нет денег. А все, что было нужно от нас, – это приехать за ними",
– отметил Пекарь.

Кроме того, по его словам, все это выглядит как демонстрация откровенного неуважения к Германии.

"Все это выглядит как плевок в сторону Германии, которая является организатором нынешнего форума (прошлый был в Лондоне, позапрошлый в Швейцарии). Не думаю, что кто-то может мне рационально объяснить, зачем сейчас ссориться с Германией",
– говорит Пекарь.

При этом, по его словам, относительно объединения и разъединения министерств, каждая такая операция выбивает всех причастных почти на полгода из-за сложных бюрократических и юридических процедур. По его словам, практического смысла в этом нет.

"Я был против объединения министерств, но сейчас снова парализовать их работу так же нет смысла. Это можно отложить на потом, все равно давно назрела комплексная реформа правительства",
– добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, чтобы быть вовремя в Берлине, новые министры должны выехать туда в воскресенье и выразил надежду, что они к тому времени будут назначены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid02ZBsrfTFoen4ytNDicFELeKGrBDtSALamknDRzJbQEoAdPKUpER6JqeL1H7UcgfQRl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости