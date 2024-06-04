Украина демонстрирует откровенное неуважение в адрес Германии: что произошло

На Ukraine Recovery Conference, международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня, украинскую сторону должны представлять до сих пор не назначенные руководители Мининфраструктуры и Минрегионов, отметил предприниматель, общественный деятель Валерий Пекарь.

Германия и Украина

По его словам, старые руководители были уволены, а новые не назначены.

"Премьер-министр, насколько известно, тоже не собирается на конференцию. Выглядит так, будто восстановление Украины нужно всем, кроме Украины. Потом будем жаловаться, что нет денег. А все, что было нужно от нас, – это приехать за ними",

– отметил Пекарь.

Кроме того, по его словам, все это выглядит как демонстрация откровенного неуважения к Германии.

"Все это выглядит как плевок в сторону Германии, которая является организатором нынешнего форума (прошлый был в Лондоне, позапрошлый в Швейцарии). Не думаю, что кто-то может мне рационально объяснить, зачем сейчас ссориться с Германией",

– говорит Пекарь.

При этом, по его словам, относительно объединения и разъединения министерств, каждая такая операция выбивает всех причастных почти на полгода из-за сложных бюрократических и юридических процедур. По его словам, практического смысла в этом нет.

"Я был против объединения министерств, но сейчас снова парализовать их работу так же нет смысла. Это можно отложить на потом, все равно давно назрела комплексная реформа правительства",

– добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, чтобы быть вовремя в Берлине, новые министры должны выехать туда в воскресенье и выразил надежду, что они к тому времени будут назначены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.



