Украина демонстрирует откровенное неуважение в адрес Германии: что произошло

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Ткачик Олеся
На Ukraine Recovery Conference, международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня, украинскую сторону должны представлять до сих пор не назначенные руководители Мининфраструктуры и Минрегионов, отметил предприниматель, общественный деятель Валерий Пекарь.
Германия и Украина
По его словам, старые руководители были уволены, а новые не назначены.
Кроме того, по его словам, все это выглядит как демонстрация откровенного неуважения к Германии.
При этом, по его словам, относительно объединения и разъединения министерств, каждая такая операция выбивает всех причастных почти на полгода из-за сложных бюрократических и юридических процедур. По его словам, практического смысла в этом нет.
При этом он подчеркнул, чтобы быть вовремя в Берлине, новые министры должны выехать туда в воскресенье и выразил надежду, что они к тому времени будут назначены.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.
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