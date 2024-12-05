Украина готова вытеснить российский газ с европейского рынка: что предлагает

Российский газ для Европы был важным энергоресурсом, однако, Украина может его заместить в перспективе. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на конференции Ukrainian Energy Security Dialogue. На конференции обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства энергетики Украины.

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Он подчеркнул, что Украина является интегрируемым в Европейский Союз государством. Поэтому страна уже находится в парадигме развития возобновляемой энергетики и альтернативных источников энергии. Он подчеркнул, что является одним из ключевых требований ЕС.

"Украинский биометан в перспективе может вытеснить российский газ с рынка Европейского Союза", — подчеркнул Колесник.

В свою очередь представитель Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Йоланда Гарсия Мескита отметила, что Евросоюз поддерживает Украину в гармонизации законодательства для экспорта биометана. По ее словам, украинский биогаз обладает большим потенциалом и может уменьшить зависимость Европы от природного газа.

Колесник также отметил, что Украина имеет значительный потенциал в развитии ветро- и солнечной генерации, геотермальных технологий. Министерство работает над паспортами энергонезависимости регионов, учитывая локальные особенности внедрения возобновляемых источников энергии.

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