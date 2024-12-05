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Украина готова вытеснить российский газ с европейского рынка: что предлагает

Что поможет Украине вытеснить российский газ с рынка ЕС

5 декабря 2024, 14:10
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Кречмаровская Наталия

Российский газ для Европы был важным энергоресурсом, однако, Украина может его заместить в перспективе. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на конференции Ukrainian Energy Security Dialogue. На конференции обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства энергетики Украины.

Украина готова вытеснить российский газ с европейского рынка: что предлагает

Иллюстративное фото

Он подчеркнул, что Украина является интегрируемым в Европейский Союз государством. Поэтому страна уже находится в парадигме развития возобновляемой энергетики и альтернативных источников энергии. Он подчеркнул, что является одним из ключевых требований ЕС.

"Украинский биометан в перспективе может вытеснить российский газ с рынка Европейского Союза", — подчеркнул Колесник.

В свою очередь представитель Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Йоланда Гарсия Мескита отметила, что Евросоюз поддерживает Украину в гармонизации законодательства для экспорта биометана. По ее словам, украинский биогаз обладает большим потенциалом и может уменьшить зависимость Европы от природного газа.

Колесник также отметил, что Украина имеет значительный потенциал в развитии ветро- и солнечной генерации, геотермальных технологий. Министерство работает над паспортами энергонезависимости регионов, учитывая локальные особенности внедрения возобновляемых источников энергии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ожидается значительное увеличение тарифов на коммунальные услуги, несмотря на обещания властей. Сколько ориентировочно будет стоить свет, газ, отопление и горячая вода в 2025 году, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/energyofukraine/3324
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