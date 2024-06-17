Украина оказалась перед угрозой дефолта: что произошло

Украине не удалось договориться с обладателями облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов, что ставит страну под угрозу дефолта.

Дефолт

Согласно информации Reuters, соглашение с держателями международных облигаций, позволяющее Украине приостановить выплаты после российского вторжения в 2022 году, истекает в августе. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что переговоры будут продолжены, и выразил надежду на достижение соглашения до 1 августа. Украина стремится пересмотреть свой долг, чтобы сохранить доступ к международным рынкам и одновременно выполнить требования МВФ по реструктуризации.

Марченко отметил, что экономика страны находится в "хрупком балансе", который зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны партнеров. По его словам, своевременная реструктуризация долга – важнейшая часть этой поддержки. Кроме того, Министр добавил, что для победы в войнах сильные армии должны опираться на сильную экономику.

При этом известно, что владельцы облигаций заявили, что предложение правительства предусматривало списание средств, что значительно превышает ожидаемые рынками 20%. Они предостерегли, что такое предложение может нанести значительный ущерб будущей инвестиционной базе Украины и ее основным целям — возвращению на рынки капитала при первой же возможности.

Украина может попытаться продолжить приостановку платежей после августа, но предпочитает более долгосрочное решение — полный пересмотр долга. Реструктуризация долга в условиях войны всегда считалась беспрецедентной и сложной задачей для Украины. Партнеры Киева, которые поддерживают страну и ее экономику, не хотят, чтобы деньги шли на выплату долгов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в Украине менялся госдолг.



