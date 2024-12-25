Украина получила от Евросоюза €150 млн: куда направят средства

Европейский Союз выделил Украине 150 миллионов евро в форме гранта, направленного в специальный фонд государственного бюджета. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Транш ЕС. Фото: korrespondent.net

Эти средства будут распределены на несколько важных направлений:

Бесплатное питание для детей начальных классов (1-4 класса) – на это предусмотрено 65 миллионов евро. Эта инициатива направлена на поддержку образовательного процесса и обеспечение базовых потребностей учащихся.

Восстановление портовой инфраструктуры – 50 миллионов евро будет использовано для ремонта и модернизации портов, которые играют ключевую роль в экспорте украинской продукции, в частности, сельскохозяйственной.

Поддержка аграрного сектора – 20 миллионов евро выделено для бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции и улучшения доступа фермеров к финансированию. Это поможет обеспечить продовольственную безопасность, как в стране, так и для экспорта.

Восстановление критически важных объектов – 15 миллионов евро будет направлено на восстановление транспортной инфраструктуры, коммунальных и социальных объектов, а также пострадавших в результате российской агрессии жилых помещений.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что правительство Украины продолжает прилагать все усилия для восстановления страны. По его словам, цель этих мер – создать комфортные условия для жизни украинцев, поддержать бизнес и стимулировать экономический рост.

Премьер-министр Денис Шмигаль добавил, что этот транш является вторым в рамках соглашения между Украиной и ЕС о поддержке быстрого восстановления. Общий объем пособия по этому соглашению составляет 300 миллионов евро. Первый транш в размере 150 миллионов евро Украина получила в декабре 2023 года.

18 декабря 2023 г. Украина также получила 4,1 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, которая является частью долгосрочной инициативы ЕС по поддержке экономического и социального восстановления страны. Это уже второй регулярный платеж в рамках этой программы, свидетельствующий о последовательной поддержке Евросоюза в условиях войны и послевоенного восстановления.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине дополнительных 1,1 миллиарда долларов в рамках шестого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF).