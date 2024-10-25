Украина получит десятки миллиардов за счет замороженных российских активов

На этой неделе Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о предоставлении Украине финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

ЕС выделит до 35 млрд евро.

США – до 20 млрд долларов.

Великобритания – 2,3 млрд фунтов стерлингов.

В целом, Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС, и эти средства должны быть доступны уже в этом году.

"Российские деньги фактически будут направлены на поддержку Украины. Для финансирования наших важнейших потребностей в обороне, восстановлении, поддержке наших людей.

Это промежуточный результат, потому что Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех замороженных российских средств. Российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства", – подчеркнул Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Франция предоставит Украине новое вооружение, которое закупит за российские деньги

Франция "взыскала" 300 миллионов евро в виде процентов с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы мобилизуем интересы замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Только к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", — сказал он. Министр отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых артиллерийских систем Caesar, которые будут поставлены в Украину, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral.