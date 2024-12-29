Украина установила финансовый рекорд: какую сумму получила от международных партнеров

Декабрь 2024 года стал самым успешным месяцем в истории Украины по объему международной финансовой помощи. Благодаря поддержке от ключевых западных партнеров, Украина получила более 9.2 миллиарда долларов. Об этом сообщил представитель нашей страны в МВФ Владислав Рашкован.

Финансовая помощь Украине. Фото из открытых источников

В частности, Украина получила:

ЕС – более 4.25 млрд долларов (4.1 млрд евро)

Япония – более 1.95 млрд долларов

США – более 1.45 млрд долларов

МВФ – почти 1.1 млрд долларов

Великобритания – около 500 млн долларов

Всемирный банк – 35 млн долларов собственных ресурсов

Благодаря их помощи мы не только спокойно прошли тяжелый бюджетный год, но также встречаем 2025 год и с хорошими резервами НБУ, и с валютными ресурсами на счетах Правительства, а благодаря ERA финансированию, EU facility и МВФ программе – с достаточными заверениями по финансированию на следующий год, – говорится в сообщении.

Международная помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни планирует объявить о новом пакете помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI). Эти средства будут использованы для закупки нового вооружения для Украины.

Правительство Швейцарии объявило о новом зимнем пакете помощи для Украины на сумму 45 миллионов швейцарских франков (48 миллионов евро). Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов, ремонт жилых домов и удовлетворение гуманитарных нужд.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти начали активную дипломатическую кампанию , направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.