Украина установила финансовый рекорд: какую сумму получила от международных партнеров

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Амбарцумян Анна
Декабрь 2024 года стал самым успешным месяцем в истории Украины по объему международной финансовой помощи. Благодаря поддержке от ключевых западных партнеров, Украина получила более 9.2 миллиарда долларов. Об этом сообщил представитель нашей страны в МВФ Владислав Рашкован.
Финансовая помощь Украине. Фото из открытых источников
В частности, Украина получила:
ЕС – более 4.25 млрд долларов (4.1 млрд евро)
Япония – более 1.95 млрд долларов
США – более 1.45 млрд долларов
МВФ – почти 1.1 млрд долларов
Великобритания – около 500 млн долларов
Всемирный банк – 35 млн долларов собственных ресурсов
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни планирует объявить о новом пакете помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI). Эти средства будут использованы для закупки нового вооружения для Украины.
Правительство Швейцарии объявило о новом зимнем пакете помощи для Украины на сумму 45 миллионов швейцарских франков (48 миллионов евро). Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов, ремонт жилых домов и удовлетворение гуманитарных нужд.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти начали активную дипломатическую кампанию , направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.
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