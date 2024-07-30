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Украинцев может ожидать гиперинфляция: какие решения правительства ударят по каждому

Налог с оборота, который планирует ввести правительство, будет провоцировать гиперинфляцию в Украине

сегодня, 09:47
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Ткачик Олеся

Вице-президент мировой организации бизнеса ICC Ukraine Дмитрий Алексиенко выразил в эфире "Эспрессо" обеспокоенность возможным повышением налогов, в частности введение налога на оборот, что может повлечь инфляцию и даже гиперинфляцию.

Украинцев может ожидать гиперинфляция: какие решения правительства ударят по каждому

Инфляция

По его информации, пока не планируется повышение НДС, однако предполагается увеличение военного сбора, который будет охватывать все сферы экономики. Кроме того, говорит эксперт, дополнительно вводится 1% налога от оборота, который будет частью военного сбора и будет касаться всех доходов.

"Это фактически приведет к инфляции, а по некоторым оценкам экономистов и гиперинфляции. То есть, каждая компания вынуждена будет платить 1% своих доходов в бюджет государства. Соответственно, это приведет к росту цен", — пояснил Алексеенко.

Эксперт также отметил, что увеличение военного сбора может повлечь за собой снижение уровня официального трудоустройства.

"С 1,5% до 5% растет военный сбор на заработную плату наемных рабочих. Это приведет к дальнейшему уходу бизнеса в тень и снижению официального трудоустройства. Таким образом, поступлений в бюджет не будет. Также наши чиновники планируют увеличить военный сбор до 15% за продажа нового авто. Сейчас новых автомобилей в салонах уже просто почти не осталось.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине готовят масштабное повышение налогов, говоря о том, что бюджет пуст и необходимы деньги на финансирование армии и военных. Впрочем, нардеп Ярослав Железняк уверяет , что если полезть в Бюджет и немного подумать, где забрать средства, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться.





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Источник: https://espreso.tv/ekonomika-podatok-na-oborot-prizvede-do-inflyatsii-i-ymovirno-do-giperinflyatsii-vitseprezident-svitovoi-organizatsii-biznesu-icc-ukraine-oleksienko
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