Украинцев может ожидать гиперинфляция: какие решения правительства ударят по каждому

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Ткачик Олеся
Вице-президент мировой организации бизнеса ICC Ukraine Дмитрий Алексиенко выразил в эфире "Эспрессо" обеспокоенность возможным повышением налогов, в частности введение налога на оборот, что может повлечь инфляцию и даже гиперинфляцию.
Инфляция
По его информации, пока не планируется повышение НДС, однако предполагается увеличение военного сбора, который будет охватывать все сферы экономики. Кроме того, говорит эксперт, дополнительно вводится 1% налога от оборота, который будет частью военного сбора и будет касаться всех доходов.
Эксперт также отметил, что увеличение военного сбора может повлечь за собой снижение уровня официального трудоустройства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине готовят масштабное повышение налогов, говоря о том, что бюджет пуст и необходимы деньги на финансирование армии и военных. Впрочем, нардеп Ярослав Железняк уверяет , что если полезть в Бюджет и немного подумать, где забрать средства, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться.
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