Украинцев может ожидать гиперинфляция: какие решения правительства ударят по каждому

Вице-президент мировой организации бизнеса ICC Ukraine Дмитрий Алексиенко выразил в эфире "Эспрессо" обеспокоенность возможным повышением налогов, в частности введение налога на оборот, что может повлечь инфляцию и даже гиперинфляцию.

Инфляция

По его информации, пока не планируется повышение НДС, однако предполагается увеличение военного сбора, который будет охватывать все сферы экономики. Кроме того, говорит эксперт, дополнительно вводится 1% налога от оборота, который будет частью военного сбора и будет касаться всех доходов.

"Это фактически приведет к инфляции, а по некоторым оценкам экономистов и гиперинфляции. То есть, каждая компания вынуждена будет платить 1% своих доходов в бюджет государства. Соответственно, это приведет к росту цен", — пояснил Алексеенко.

Эксперт также отметил, что увеличение военного сбора может повлечь за собой снижение уровня официального трудоустройства.

"С 1,5% до 5% растет военный сбор на заработную плату наемных рабочих. Это приведет к дальнейшему уходу бизнеса в тень и снижению официального трудоустройства. Таким образом, поступлений в бюджет не будет. Также наши чиновники планируют увеличить военный сбор до 15% за продажа нового авто. Сейчас новых автомобилей в салонах уже просто почти не осталось.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине готовят масштабное повышение налогов, говоря о том, что бюджет пуст и необходимы деньги на финансирование армии и военных. Впрочем, нардеп Ярослав Железняк уверяет , что если полезть в Бюджет и немного подумать, где забрать средства, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться.





