Украинцев ожидает значительный скачок цен до конца зимы: какие продукты подорожают больше всего

В Украине постоянно растут цены — значительно прибавляют в цене пищевые продукты. Однако подорожание продолжится и в начале 2025 года.

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Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире День.LIVE рассказал о ситуации с ценами, которая будет наблюдаться до конца зимы.

“К сожалению, весь 2024 год характеризуется ростом цен на продукты питания. Это, конечно, вызывает озабоченность украинцев, учитывая, что платежеспособность не увеличивается. И действительно констатируем, что из-за ряда факторов рост цен произошел достаточно сильный. И на зимний период понижение не прогнозируется”, — рассказал Марчук.

Эксперт отметил, что это объясняется некоторыми факторами – если овощи, то колебания цены зависят от погодных условий.

"Из-за жаркого лета мы потеряли значительное количество овощей, которые должны были закладываться на хранение и затем реализоваться на полках, прилавках магазинов. Кое-где потери в пик созревания культур достигали 30%, а это много", — пояснил он.

Также на цены влияет повышение стоимости электроэнергии, ведь овощи закладывают на хранение.

"Поэтому констатируем, что, например, в зимний период в течение декабря, января, февраля и частично марта может произойти поднятие цен плюс 15-10% в зависимости от категории. Что касается категорий, то это мясо, молоко и овощные группы, ну и в том числе и фрукты”, — рассказал Марчук.

Что касается фруктов, то они в этот период в основном импортированы. По словам эксперта, цена будет зависеть от курса гривны к доллару. Если сохранится нынешняя динамика роста курса доллара, будет расти и закупочная цена, а значит и цена реализации.

Напомним, что украинцев, как рассказывал портал "Комментарии", ожидает потрясения в 2025 году.