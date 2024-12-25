Украинцы активно пользуются Нацкешбеком: обнародованы суммы возвратов

Кешбек за покупки украинских товаров в ноябре этого года вырос почти вдвое по сравнению с октябрем, достигнув суммы 232 миллиона гривен.

Национальный кэшбек. Фото: 24 Канал

"Такие показатели свидетельствуют о растущем интересе к программе и популярности украинских товаров", — отметила Юлия Свириденко, Первая вице-премьер-министр и Министерство экономики.

Она добавила, что выплаты за декабрь и январь запланированы на конец февраля 2025 года.

По статистике, 60% участников программы составляют украинцы в возрасте до 45 лет, 24% — это люди в возрасте 45-59 лет, а остальные 16% — граждане старше 60 лет.

Впрочем, около 700 тысяч участников пока не получили кэшбек из-за неполной активации карт или недостаточной суммы для выплаты. Всего эти граждане накопили 48 миллионов гривен, которые остаются невыплаченными.

В настоящее время программой Национального кэшбека воспользовались более 7,9 миллионов украинцев, а общее количество карт составляет 8,6 миллиона, из которых 4,2 миллиона уже активированы для получения выплат. За три месяца функционирования программы было выплачено 388 миллионов гривен.

Программа поддерживает более 1600 украинских производителей, а кэшбек доступен на 360 тысяч товаров, представленных в национальных и региональных торговых сетях, аптеках и автозаправочных станциях.

По условиям программы, за покупку украинских товаров, соответствующих утвержденному списку, в магазинах-участниках начисляется кэшбек в размере 10%. поддержку ВСУ.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в сентябре правительство Украины запустило программу "Национального кэшбека", позволяющую при покупке украинских товаров получить 10% от их стоимости на собственную карточку.