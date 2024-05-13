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Какая зарплата должна быть у депутатов и министров: опрос

Сколько денег, по мнению украинцев, должны получат депутаты Верховной Рады и министры Украины.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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71,5% украинцев считают, что заработная плата министрам и депутатам начисляется непрозрачно, при том что 48,6% указали, что полностью непрозрачно. Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором опросила украинцев относительно того, какая месячная зарплата должна быть у депутатов Верховной Рады, местных советов, а также министров.

Какая зарплата должна быть у депутатов и министров: опрос

Какая зарплата должна быть у депутатов: Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, четвертая часть украинцев считает, что месячная зарплата министров должна быть на уровне 50-100 тыс. гривен, 19,5% — 25-50 тыс. гривен, 12,5% – 15-25 тыс. гривен, 10,2% – 100-500 тыс. гривен. Еще 1,6% украинцев указали, что министры должны работать без зарплаты, а 1,8%, что они должны доплачивать за честь работать на такой должности.

Что касается зарплаты депутатов Верховной рады, то четверть опрошенных указали, что справедливая зарплата будет 25-50 тыс. гривен. Около пятой части украинцев считают, что зарплата депутатов должна быть 50-100 тыс. гривен и столько же указали вариант – 15-25 тыс. гривен. Около 3% указали, что депутаты ВР должны доплачивать или работать без зарплаты.

Что касается зарплаты местных депутатов, то 24% украинцев считают ее справедливой на уровне 15-25 тысяч гривен. Пятая часть опрошенных выступают за зарплату 25-50 тыс. гривен и столько же за 7-15 тыс. гривен.

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Какая зарплата будет справедлива для министров и депутатов. Опрос Active Group

Отметим, что большинство украинских министров получают зарплату около 70-80 тысяч гривен в месяц. Аналитики YouControl выяснили, что средняя зарплата нардепов ВР в 2023 году выросла на 36% и составила около 638 тыс. гривен в год или 53 тыс. гривен в месяц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплате всех украинских министров.

Также "Комментарии" писали об опросе Active Group относительно того, верят ли украинцы, что Россия нанесет ядерный удар.



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