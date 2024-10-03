Украинцы получат меньшие зарплаты в октябре: в ВР объяснили ситуацию

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что закон о повышении налогов и военного сбора вступит в силу после 15 октября. Однако, по словам нардепа, украинцы будут вынуждены платить повышенные налоги за весь месяц и получат в октябре меньшие зарплаты.



Военный сбор окажет влияние на зарплаты украинцев. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк рассказал, что во время обсуждения в рабочей группе было принято решение об исчислении повышенного военного сбора. По его словам, закон вступит в силу после 15 октября, но военный сбор с 1,5% до 5% поднимут "задним числом" с 1 октября.

Народный депутат объясняет, что при получении аванса в октябре с него будет вычислен страрый военный налог на уровне 1,5%. Однако когда уже придет зарплата за октябрь, из нее будет вычтен повышенный военный сбор на уровне 5%, а также дополнительно высчитанные средства с аванса, который был получен до поднятия закона.

"Минфин предлагает просто забрать эти деньги при выплате зарплаты. То есть где-то в конце этого месяца людям зарплата придет мало того, что уже меньше -3,5% повышения военного сбора, да и еще минус те деньги по авансу", — пишет Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплатах в государственном секторе. Больше получают должностные лица из Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Средняя зарплата здесь достигает 111,9 тыс. гривен.

Также "Комментарии" писали о министре образования и науки Оксене Лесном, который рассказал, что средние зарплаты украинских учителей составляют около 12 тыс. гривен. По его словам, повышение зарплат зависит от бюджетных средств, ныне направленных на оборону страны.