Украинцы получат тысячу от Зеленского в декабре: на что можно потратить деньги

С 1 декабря украинцы получат тысячу гривен. Поручение выплатить деньги каждому украинцу дал Кабинету Министров Украины Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы государства.



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"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Есть поддержка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен”, – рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества. Также можно оплатить билеты в "Укрзализныци" или купить украинские лекарственные средства.

Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных – волонтерам, дронам. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей”, – отметил Президент Украины.

Также в обращении Зеленский рассказал о подготовке к отопительному сезону. "Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике – это защита объектов, работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся громады, готовятся военные”, — отметил он. Ранее портал "Комментарии" сообщал, если военнослужащий получил ранения — травму, контузию или увечье, он имеет право получить определенные выплаты. Узнать подробнее, какие выплаты предусмотрены военным и как их получить можно по ссылке.

