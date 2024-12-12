Украинцы стремительно беднеют: бедность не коснулась только двух областей Украины

Доходы украинцев с начала полномасштабной войны значительно изменились. По мнению доктора экономических наук Людмилы Черенько, украинцы стремительно беднеют.

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В интервью изданию "РБК-Украина" она отметила, что во время войны произошел существенный рост крайней бедности.

“В 2021 году людей с доходами на уровне прожиточного минимума у нас было 1,3%. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост”, – пояснила она.

По словам эксперта, бедность фиксируется во всех областях, кроме двух – Закарпатская и Черновицкая. Эти два региона, условно не пострадавшие от войны именно в контексте масштабов бедности, там показатели фиксируют на уровне 2021 года.

“В остальных областях бедность выросла, просто по-разному. Заметно бедность выросла в северных областях – Черниговской, Сумской. В таких регионах как Киев, Харьков, Днепр – там уровень бедности вырос не столь существенно. В среднем по Украине рост составляет 1,7 раза, а в этих регионах – примерно 1,3 – 1,5 раза. То есть на 30-50%”, – объяснила эксперт.

По ее словам, указанные города пострадали в меньшей степени из-за того, что они и раньше были центром экономического тяготения, и они ими и остались, несмотря на близость войны.

“А так – очень тяжелая ситуация в Херсоне, потому что там просто людям негде трудоустроиться. Кроме постоянной очень близкой опасности боевых действий, у них еще большие проблемы в экономической ситуации”, — отметила Черенько.

Отметим, что, по данным Госстата, средние зарплаты в Украине в 2024 году постепенно росли. Как сообщал портал "Комментарии", за девять месяцев 2024 года заработные платы выросли на 22,2%, а средняя зарплата составляет 20592 грн.



