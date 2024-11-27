Украинская энергетика перейдет под контроль иностранцев: к чему это приведет

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры четырех победителей отбора независимых членов в наблюдательный совет "Укрэнерго". Об этом сообщил основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, информирует портал “Комментарии”

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Речь идет о:

Патрик Грейхен возглавлял немецкий аналитический центр Agora Energiewende. Также работал в Федеральном министерстве охраны окружающей среды в Германии.

Луиджи де Франциски, уже ранее находившийся в наблюдательном совете Укрэнерго, бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna.

Еппе Кофод, датский политик, экс-депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании.

Ян Монтелл, бывший глава совета директоров Nord Pool AS, председатель совета директоров Skarta Energy.

Олег Попенко прокомментировал ситуацию: “Я не против специалистов в наблюдательных советах, но, как показала практика “Нафтогаза” или предыдущего состава НР “Укрэнерго”, наличие иностранцев никак не влияет на работу предприятий. Напротив, члены наблюдательного совета утвердили Коболеву и Кудрицкому премии в 300 и 40 млн грн соответственно. И премия Коболеву была незаконной и ВАКС уже около года рассматривает это дело”.

Эксперт подытожил, что наличие наблюдательных советов и иностранных членов НР никак не помогает победить коррупцию и навести там порядок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 9 ноября временно останавливают осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития.

Чем это чревато для компании и Украины в целом, читайте по ссылке.