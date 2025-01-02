Украинским чиновникам в 2024 году на 60% увеличили зарплату: у кого больше выросли доходы

Зарплаты украинских чиновников с января по ноябрь 2024 выросли на 61% В ноябре средний доход работников центральных государственных органов составил 62 тысячи гривен.

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По информации Министерства финансов, в начале года этот показатель был на уровне 38,6 тысяч гривен, что означает, что зарплата чиновников превышает средний уровень по стране в 3,4 раза.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Антимонопольном комитете, где средний доход сотрудников достиг 118,7 тысяч гривен. Всего в учреждении работает 268 человек, а руководство получает до 215 тысяч гривен.

В Министерстве юстиции, где численность персонала составляет 997 человек, средняя зарплата составляет 100,5 тысяч гривен.

В Центральной избирательной комиссии средний доход составляет 97,2 тысяч гривен, а руководство (18 человек) получает в среднем 310,3 тысяч гривен. Общая численность работников ЦИК — 248 человек.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата достигает 65,5 тысяч гривен, а руководство получает в среднем 132,9 тысяч гривен при численности штата 672 работника.

В то же время, средняя зарплата штатных работников в Украине за первые девять месяцев 2024 года увеличилась на 22,2% и достигла 20 592 гривен.

На втором месте по уровню зарплат – работники авиационного транспорта со средним доходом 40 443 гривны. Третью позицию занимают специалисты в сфере финансов и страхования, чьи зарплаты выросли до 40 194 гривен.

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