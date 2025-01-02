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Украинским чиновникам в 2024 году на 60% увеличили зарплату: у кого больше выросли доходы

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Антимонопольном комитете, где средний доход сотрудников достиг 118,7 тысяч гривен.

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Зарплаты украинских чиновников с января по ноябрь 2024 выросли на 61% В ноябре средний доход работников центральных государственных органов составил 62 тысячи гривен.

Украинским чиновникам в 2024 году на 60% увеличили зарплату: у кого больше выросли доходы

Фото: из открытых источников

По информации Министерства финансов, в начале года этот показатель был на уровне 38,6 тысяч гривен, что означает, что зарплата чиновников превышает средний уровень по стране в 3,4 раза.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Антимонопольном комитете, где средний доход сотрудников достиг 118,7 тысяч гривен. Всего в учреждении работает 268 человек, а руководство получает до 215 тысяч гривен.
В Министерстве юстиции, где численность персонала составляет 997 человек, средняя зарплата составляет 100,5 тысяч гривен.

В Центральной избирательной комиссии средний доход составляет 97,2 тысяч гривен, а руководство (18 человек) получает в среднем 310,3 тысяч гривен. Общая численность работников ЦИК — 248 человек.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата достигает 65,5 тысяч гривен, а руководство получает в среднем 132,9 тысяч гривен при численности штата 672 работника.

В то же время, средняя зарплата штатных работников в Украине за первые девять месяцев 2024 года увеличилась на 22,2% и достигла 20 592 гривен.

На втором месте по уровню зарплат – работники авиационного транспорта со средним доходом 40 443 гривны. Третью позицию занимают специалисты в сфере финансов и страхования, чьи зарплаты выросли до 40 194 гривен.

Ранее портал "Комментарии" писал, что финансовый 2025 принесет немало изменений — это и полноценное применение новых налогов, и новые кредиты и заимствования от западных партнеров.



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Источник: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2NmNjU3MWYtYjk0Ni00Njc1LWFiNjAtM2ZmZmM4YjVjNDk1IiwidCI6IjAwZTQ4ZjNmLWNhNGEtNGRhNy1hM2EwLTc3MTlmYjI0NjIzOSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection&language=uk&formatLocale=uk-UA
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