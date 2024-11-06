"Укрэнерго" объявило технический дефолт: риски для компании и Украины

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 9 ноября временно останавливают осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго". Фото из открытых источников

Это техническое решение будет действовать до момента завершения реструктуризации долга, которая планируется в ближайшие месяцы. НЭК "Укрэнерго", совместно с Правительством Украины, принимают все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с собственниками облигаций в ближайшей перспективе”, — пояснили в компании.

Также отметили, что основаниями для прекращения платежей есть положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабинета Министров и приказа уполномоченного органа управления НЭК "Укрэнерго" от государства — Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украины условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что это значит. “Ну что…. "Укрэнерго" объявило технический дефолт. По факту из-за того, что у них нет действующего Наблюдательного совета. Как будет – смогут завершить реструктуризацию. И это произошло потому, что кто-то хотел изменить менеджмент любой ценой и не подумал о рисках”, — объяснил нардеп.

Он объяснил, что "дефолт" — это как запись о судимости в биографии компании. “И хотя я уверен, что эта проблема решится, то запись о дефолте уже долго будет с “Укрэнерго” и Украиной. А это значит, что любые новые заимствования для энергетики (и не только) будут получить труднее и дороже. Получили…. Из-за жадности и тупости”, — подытожил он.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, где не будут отключать свет, несмотря на погодные графики.



