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"Укрэнерго" объявило технический дефолт: риски для компании и Украины

Нардеп Ярослав Железняк уверен, что такая ситуация произошла из-за непутевого управления

сегодня, 14:53
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Кречмаровская Наталия

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 9 ноября временно останавливают осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" объявило технический дефолт: риски для компании и Украины

"Укрэнерго". Фото из открытых источников

Это техническое решение будет действовать до момента завершения реструктуризации долга, которая планируется в ближайшие месяцы. НЭК "Укрэнерго", совместно с Правительством Украины, принимают все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с собственниками облигаций в ближайшей перспективе”, — пояснили в компании.

Также отметили, что основаниями для прекращения платежей есть положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабинета Министров и приказа уполномоченного органа управления НЭК "Укрэнерго" от государства — Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украины условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что это значит. “Ну что…. "Укрэнерго" объявило технический дефолт. По факту из-за того, что у них нет действующего Наблюдательного совета. Как будет – смогут завершить реструктуризацию. И это произошло потому, что кто-то хотел изменить менеджмент любой ценой и не подумал о рисках”, — объяснил нардеп.

Он объяснил, что "дефолт" — это как запись о судимости в биографии компании. “И хотя я уверен, что эта проблема решится, то запись о дефолте уже долго будет с “Укрэнерго” и Украиной. А это значит, что любые новые заимствования для энергетики (и не только) будут получить труднее и дороже. Получили…. Из-за жадности и тупости”, — подытожил он.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, где не будут отключать свет, несмотря на погодные графики.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/10515
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