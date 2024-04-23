Управление арестованным имуществом: способно ли АРМА быть эффективным

Председатель Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" пыталась ответить на вопрос общественности, что не так с управлением арестованными активами, почему проводится так мало конкурсов и почему нет прозрачности в выборе управляющих и их замене, сообщает портал "Комментарии".



В октябре 2023 года Елена Дума обещала "тысячу договоров управления". За почти 10 месяцев каденции подписано только 5 договоров, а прекращено 11. При этом, почти 68,5 тысячи арестованных активов не передано кому-либо в управление. Среди них много активов россиян, коллаборантов и предателей.

Главу АРМА спросили о корпоративных правах IDS Group, владеющей ТМ "Моршинская", и почему до сих пор АРМА не изменила подконтрольное Фридману руководство этой компании. Елена Дума сослалась на сложности законодательства, но не объяснила, почему АРМА не принимает во внимание определение Шевченковского районного суда г. Киева от 23.05.2023, где прямо указано, что Агентство не должно согласовывать свои действия с владельцами корпоративных прав IDS Group.

Как сообщали СМИ, сейчас АРМА обратилась в Верховную Раду, чтобы депутаты приняли отдельные изменения в закон в части управления корпоративными правами без необходимости согласования решений с собственниками в России.

Такие действия Агентства, сказано в заявлении одного из лучших управляющих АРМА ООО "ЖК "Воздвиженка", "свидетельствуют либо о непонимании своей компетенции, либо о ее сознательном игнорировании, поскольку уже сейчас не следует ждать никаких новых законов для контроля над арестованными российскими активами".

Также Елена Дума не смогла объяснить, почему АРМА продала 1,5 тысячи тонн арестованного сжиженного газа "Укрнафта" по цене ниже на 20% от рыночной. По ее словам, весь процесс продажи проходил на площадках Prozorro, но такой ответ не смог объяснить потери госбюджета. На момент ареста 11 августа 2022 г. на сайте Офиса Генпрокурора опубликовано сообщение о том, что по ходатайству прокуроров ОГП арестовано и передано в управление АРМА более 1500 тонн сжиженного газа ориентировочной стоимостью 83,8 млн. грн. Спустя почти два года указанный газ продали на 30 млн грн дешевле.