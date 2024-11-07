Увеличение выплат при рождении ребенка: что известно

Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Раду законопроект №12184 об увеличении выплат при рождении ребенка. Он зарегистрирован на сайте и уже получен Верховной Радой Украины.

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Об этом нардеп сообщил в соцсетях, передает портал "Комментарии".

Сегодня семьи с детьми получают единоразовую помощь в размере 41 280 грн, которая не пересматривалась с 2014 года. Ежемесячная выплата составляет 860 грн.

"Я делал распаковку, что можно купить на эти копейки. Практически ничего.

Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация.

Выплаты на ребенка не покрывают даже около реальных потребностей, учитывая стремительный рост цен и минимальной зарплаты, которая увеличилась почти в 6,5 раз", – отметил Гончаренко.

Нардеп предлагает в законопроекте:

- привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. Пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается на сумму, кратную 105 размерам прожиточного минимума на ребенка.

- Единоразовая выплата – 25 прожиточных минимумов.

- Остальные пособия выплачивать в течение 3 лет равными частями.

"Надо уже исправлять этот позор. Буду добиваться этого в зале Рады", – подчеркнул нардеп.

Отметим, что прожиточный минимум на детей до 6 лет составляет 2563 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Денег нет: Глава партии "Слуга народа" сообщила "плохие новости" для переселенцев

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила о том, что ее и другие правки по финансированию еВосстановления в Бюджете-2025 в первом чтении отклонено.

"По состоянию сейчас хороших новостей для всех, кто ожидает увеличения финансирования по программе еВосстановление, у меня, к сожалению, нет", — написала Шуляк.

Сообщение главы партии "Слуга народа" прокомментировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что "в переводе это означает, что мариупольцы могут не надеяться получить ни компенсаций, ни помощи от государства за потерю жилья".