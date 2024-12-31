В 2024 году банки были субсидированы из госбюджета на 84 млрд. грн., - Данилишин

В последнее время представители Национального банка отмечают, что банковский сектор стал главным источником наполнения государственного бюджета благодаря инвестициям в государственные облигации, повышению ставки налога на прибыль до 50% и выплате дивидендов государственными учреждениями, контролирующими более половины активов этого сектора.

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Экономист Богдан Данилишин предлагает оценить ориентировочный доход банков от государства за 2024 год. В частности, доходы от процентов по депозитным сертификатам составляют 78 млрд грн, по ОВГЗ – 86 млрд грн, а по льготным кредитам – 21 млрд грн. Всего это дает 194 млрд. грн.

Эксперт предложил подсчитать, сколько банков выплатят в государственный бюджет в 2024 году. Налог на прибыль банков по оценке составит 79 млрд грн, а дивиденды государственных банков – 32 млрд грн. В общей сложности это 111 млрд грн.

Таким образом, баланс между доходами и выплатами составляет 84 млрд. грн. Это означает, что фактически в 2024 году банки получили субсидию из государственного бюджета на сумму 84 млрд. грн.

В то же время в 2024 году банки осуществили нетто-инвестиции в ОВГЗ на сумму 234 млрд грн. Однако стоит отметить, что эти инвестиции — не просто "донорство", а хорошо оплачиваемые услуги с процентными ставками, значительно превышающие уровень инфляции.

Дополнительно следует отметить, что источником ликвидности для банков, обеспечивших эти инвестиции, явилось финансирование фискального дефицита правительством через средства международной помощи.

С 2022 по 2024 год чистая денежная эмиссия НБУ вследствие фискально-монетарных операций составила 624 млрд грн, а нетто-инвестиции банков в гривневые ОВГЗ — всего 327 млрд грн за период с января 2022 по ноябрь 2024 года.

Поэтому, сравнивая это с денежными средствами налогоплательщиков и международных партнеров, можно сказать, что такое "донорство" выглядит довольно сомнительно.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Национальный банк Украины утвердил новые правила функционирования системы электронных платежей (СЭП) и установил порядок работы банковской системы на период завершения 2024 и на начало 2025 года.